Precisa de um monitor portátil? Damos-lhe 5 sugestões abaixo dos 150 euros

Tamanho: 15,6 polegadas

Proporção: 16:9

Resolução: FHD 1080 p

Resolução máxima do ecrã: 1920 x 1080 px

Taxa de atualização: 60 Hz

Tempo de resposta: 5 mnts

Superfície do ecrã: brilhante

Peso: 1,1 kg

Ligações: USB tipo C; mini HDMI

Etiqueta de eficiência energética: C