Problemas com a matemática? O Edge da Microsoft vai poder ajudá-lo

Os browsers e os serviços web ocupam um espaço que até agora estava dedicado a outras apps. Deixamos de ter a necessidade de ter estes elementos instalados no PC e passamos a usar a Internet para os usar, ainda que de uma forma diferente.

A Microsoft parece apostada neste cenário e agora trouxe para o Edge uma novidade. Este browser está a testar uma solução que vai ajudar todos os utilizadores a conseguirem resolver problemas de matemática, de forma muito simples.

Novidade da Microsoft para o Edge

Há já muito tempo que a Microsoft tem uma solução para quem precisa de ajuda a resolver problemas de matemática. Esta assenta na utilização de uma app que depois lê todos os problemas e os resolve rapidamente.

A gigante do software quer agora mudar esta solução e torná-la ainda mais abrangente. Está a integrá-la no Edge e ajudar os utilizadores que escolheram o seu browser. Pretende manter a solução e garantir toda a ajuda a dar, para resolver problemas de matemática.

O fim dos problemas de matemática

Todo o processo será idêntico, com o browser a permitir carregar as questões de duas formas. A primeira, mais simples e mais direta, permite ao utilizador usar o browser e a Internet diretamente. Só precisam depois de marcar a zona onde está o problema matemático.

Na segunda forma, o utilizador poderá escrever na interface desta zona do Edge o problema. A Microsoft depois recolhe a informação, passando-a para os seus serviços para que seja calculada a solução e apresentada ao utilizador.

Ainda mais funcionalidades para este browser

Esta novidade muito interessante está apenas em testes no Edge. A Microsoft colocou esta ajuda para a matemática nas versões Canary, Dev e Beta. Quem as tiver, pode encontrar a novidade nas definições, em Mais ferramentas e depois no Solucionador Matemático.

Com esta novidade a Microsoft volta a elevar o seu browser. O Edge recebe uma ferramenta única e que provavelmente nenhum terá. Ajuda os utilizadores a resolver os seus problemas de matemática e a estarem assim ainda mais preparados.