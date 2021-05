A publicidade aos smartphones de topo tem arriscado muito nos últimos anos. As marcas insistem em comparar os seus equipamentos com a concorrência e destacam os seus pontos mais positivos e onde estes se destacam de forma única.

Com o Galaxy S21 Ultra a Samsung destacou-se no mercado e agora quer manter esta posição única. Para isso, a marca coreana voltou à carga, com mais um lote de pequenos anúncios. A vítima, desta vez, é a Apple, com o seu iPhone 12 Pro Max.

A Apple está a ser focada de forma muito assertiva pela sua concorrência mais direta. É o alvo da grande maioria das campanhas publicitárias, onde os seus produtos são comparados com o que as restantes marcas oferecem aos utilizadores.

A qualidade da fotografia do Galaxy S21 Ultra

Desta vez não é diferente e a Samsung resolveu criar anúncios para o Galaxy S21 Ultra, onde o iPhone 12 Pro Max é o alvo a abater. Tudo é resumido a uma comparação direta, sem filtros e sem qualquer alteração do que é oferecido.

No primeiro anúncio a Samsung mostra como o seu smartphone está acima do que a Apple oferece. Os detalhes que consegue obter numa fotografia, graças aos 108MP da sua câmara, contrastam com os que os 12MP do iPhone 12 Pro Max conseguem.

Fica à frente do zoom que o iPhone 12 Pro Max oferece

A comparação segue no segundo anúncio, que mantém os mesmos 15 segundos de duração. Com um slogan que destaca que “a atualização do seu telefone não deve ser um downgrade”, continua a apostar em pontos totalmente distintos.

Na continuação, é destacado o zoom que o Galaxy S21 Ultra oferece na fotografia, face ao iPhone 12 Pro Max. O objetivo é a Lua, onde a proposta da Samsung chega, com grande detalhe. Já a Apple fica-se por uma mancha difusa.

Software da Samsung é diferente do da Apple

Mas, porque os pontos fortes não se ficam no hardware ou na câmara fotográfica, há ainda um destaque para o software presente. É precisamente isso que o último vídeo foca, sendo esta uma área onde a Samsung tem apostado muito nos últimos anos.

Mais do que ser apenas uma fotografia ou um vídeo, o Galaxy S21 Ultra consegue numa única captura gerar vários elementos únicos. Já o iPhone 12 Pro Max faz apenas e só o esperado, precisando de apps posteriores para gerar outros elementos diferentes.

Esta é a visão da Samsung e do que o seu Galaxy S21 Ultra tem para oferecer. Retrata estes pontos em destaque e coloca o iPhone 12 Pro Max a uma distância que considera confortável. É nestas áreas que se destaca e por isso é comparado com as propostas da Apple.