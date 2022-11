O Opera tem procurado distinguir-se de toda a oferta que existe no mercado dos browsers. Com tanta oferta que existe, terá de ser com caraterísticas únicas e com novas funcionalidades que atraem e cativam os utilizadores.

Uma destas novidades foi agora apresentada e traz para o Opera o acesso a mais uma rede social diretamente para o browser. Falamos do TikTok, que agora passa a estar presente na barra lateral desta proposta, algo que até agora nenhum tinha apresentado.

O Opera agora traz o TikTok integrado

O Opra tem colecionado um lote único de novidades nos últimos meses. Estas pretendem elevar ainda mais este browser e garantir ao utilizador o acesso ao máximo de funcionalidades. Claro que quer inovar e dar aos utilizadores o que estes mais querem.

É com esta base, e com um questionário que mostrava que 65% queriam o TikTok presente, que avançaram para esta novidade. Assim, e para facilitar o dia a dia, resolveram trazer mais usta rede social para o Opera, colocando-a onde todas as outras já estão presentes, na barra lateral.

Uma novidade acessível a todos

Mesmo sendo uma app naturalmente dedicada aos dispositivos móveis, o TikTok tem espaço para estar presente num browser. É aqui que o Opera entra, garantindo que o utilizador precisa de ter mais esse separador aberto e a consumir diretamente recursos essenciais.

Assim, e para simplificar a utilização, este browser integra pela primeira vez esta novidade. Os utilizadores podem assim fazer tudo o que faziam nessa app, mas com a vantagem de usarem um ecrã maior e com a vantagem de estar integrado no Opera.

Mais uma ferramenta para este browser

Se já usa o Opera, pode ativar o TikTok clicando nos três pontos na parte inferior da barra lateral e ativando-o na seção Messengers desta mesma barra. Se não é um utilizador do Opera, deve descarregar o browser, instalar e pode começar a desfrutar do seu conteúdo favorito do TikTok diretamente no Opera.

Esta é mais uma novidade que vem tornar o Opera único e com ferramentas que se adiantam a qualquer outra proposta da concorrência. Junta-se a uma oferta grande nesta área e que tem sido usada de forma alargada por todos.