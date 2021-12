Há uma nova falha no Chrome! É urgente atualizar o browser da Google

O Chrome tem tido um ano complicado no que toca a problema de segurança. O browser da Google tem sido afetado por muitas falhas, que a gigante das pesquisas se apressa a resolver, eliminando assim os problemas.

Com o fim do ano a chegar, há ainda espaço para mais uma falha grave e que está já a ser corrigida. Esta tem uma categoria muito elevada e está já a ser explorada por atacantes. É assim novamente hora de atualizar o Chrome.

Há uma nova falha de segurança no Chrome

Não existe muita informação sobre a nova falha que está a afetar o Chrome, mas a Google já assumiu o problema. A gigante das pesquisas corrigiu o problema que afeta o seu browser e por isso lançou a versão 96.0.4664.110 para o Windows, Mac e Linux.

A Google espera que esta nova versão seja rapidamente instalada pelos seus utilizadores, para que o problema seja resolvido. Sendo uma falha que está já a ser explorada ativamente, importa fechar a porta aos atacantes.

Google já está a resolver este problema

Do que se sabe, a vulnerabilidade está no motor de JavaScript V8 deste browser. É uma falha "use after free" e permite chamar a memória e obter dali dados. Marcado com o código CVE-2021-4102, apenas terá mais informação revelada depois de muitos utilizadores terem atualizado o Chrome.

Com esta nova falha, a Google acumula mais uma entrada na sua longa lista de problemas em 2021. Ao todo, e do que se sabe, são já 16 problemas graves que afetaram o Chrome este ano e que viram uma solução rápida surgir.

Basta procurar esta atualização no browser

A atualização está já disponível no Chrome, bastando por agora os utilizadores procurarem-na na zona dedicada. Acedam ao menu do browser e depois a Ajuda e Acerca do Google Chrome. De imediato a atualização é descarregada e podem reiniciar o browser.

Como sempre, e seguindo as recomendações da Google, os utilizadores do Chrome devem atualizar este browser para a versão mais recente. Esta parece ser uma falha grave e que deve ser tratada com a máxima brevidade.