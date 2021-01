Em breve será muito mais fácil instalar extensões no Firefox do Android

Presentes nos browsers há vários anos, as extensões melhoram-nos e trazem novas funcionalidades. Estes estão normalmente apenas disponíveis nas versões dedicadas ao desktop, mas há já quem as tenha também disponíveis para o Android.

O Firefox é uma desses browsers que arriscou já dar o passo de trazer as extensões para o Android. Ainda é limitado e com pouca flexibilidade, mas aponta o caminho a ser seguido. Em breve, tudo será diferente e será mais fácil instalar extensões no Firefox do Android.

Extensões já presentes nos browsers Android

O Firefox foi um dos browsers que primeiro trouxe o conceito de extensões. Estas são extras que são instalados no navegador e que lhe trazem novas funcionalidades ou simplesmente melhoram o que é oferecido de base.

Com uma presença forte na Internet, é natural que os utilizadores queiram ter as mesmas funcionalidades nos smartphones. Assim, foi natural o passo dado de trazer as extensões para a versão disponível para o Android.

Mais simples de o fazer no Firefox

Apesar deste avanço, a verdade é que estas extensões estão muito limitadas, quer na qualidade, no tipo e até na forma de instalação. A lista é controlada de forma rígida pela Mozilla e está contida no que toca à sua instalação. Apenas num local do browser é possível.

Este cenário vai mudar em breve, com a chegada da versão 85 do Firefox. Este deverá chegar já no dia 25 e irá passar a permitir instalar extensões da Internet. Por enquanto ainda só do site addons.mozilla.org, que por agora ainda funciona como pretendido.

Mozilla controlará a lista disponível

A lista presente aí será muito similar à que se encontra no browser. A ideia da Mozilla é dar aos utilizadores do Firefox para Android a mesma experiência que existe hoje no desktop. Falamos em concreto de da possibilidade de instalar extensões desse local conhecido.

Esta será uma mudança importante que a Mozilla vai trazer para o Firefox do Android. As extensões nos browsers do Android estão ainda no início, mas vão ter o mesmo impacto que têm há anos no desktop. Será uma grande melhoria e que mudará a utilização destes navegadores nos sistemas móveis.