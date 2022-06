Apesar de ter uma posição já muito interessante no iOS, o Chrome ainda não é um browser totalmente integrado no sistema do iPhone. A Apple tem um controlo total nos browsers do seu sistema e isso limita muito do que pode ser oferecido.

Ainda assim, a Google tem trabalhado para dar ao Chrome uma maior integração com o iOS e fazer deste uma ferramenta ainda mais integrada. Isso pode ser visto agora com algumas novidades e funcionalidades que acabam de chegar ao sistema do iPhone.

Ainda mais integração com o iOS

À medida que a Google cria novas versões do Chrome, tem conseguido integrar o seu browser um pouco mais no iOS. Estas funcionalidades vão ganhando maturidade e funcionam cada vez melhor, tornando-se quase essencial para os utilizadores do iPhone.

É neste cenário que a Google anuncia agora novas funcionalidades únicas, que colocam o Chrome num patamar acima do que se esperava para um browser. Com a nova versão, esta ferramenta da Google conseguirá já preencher passwords em qualquer app do iOS.

Ferramentas únicas do Chrome

Esta novidade é extremamente útil para quem usa o Chrome no desktop e quer fazer uso simples destes dados no iPhone. Assim, o iOS passa a usar os dados do Chrome, de forma direta, transparente e totalmente integrada. Esta é uma das melhores novidades do Chrome no iOS em anos.

Além disso, passa a ser possível encontrar conteúdos e forma mais simples, bastando usar a página principal do Chrome. Claro que será também simples aceder aos separadores que tinha antes aberto neste browser do iOS, segundo apenas esta área da mesma página.

Um browser à altura do iPhone

A Navegação segura do Chrome passa agora a estar também presente e a garantir uma proteção ainda maior aos utilizadores deste browser no iOS. Por fim, as Chrome Actions vão garantir ao utilizador que conseguem controlar esta proposta diretamente a barra de endereço, sem terem de aceder às definições.

Estas são algumas novidades muito interessantes e importantes para o Chrome no iPhone. O iOS ganha assim uma ferramenta mais completa e mais capaz para navegar na Internet, ao mesmo que protege os utilizadores e se integra ainda mais neste sistema.