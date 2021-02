Chrome 88: é hora de atualizar com urgência o browser da Google

Foi há poucos dias que a Google seguiu o ciclo normal de atualizações do Chrome e lançou a versão 88. Esta não trouxe grandes alterações, sendo mais focada na correção e melhoria de algumas funcionalidades.

Agora, a gigante das pesquisas lançou uma nova versão, dentro desta atualização, que deve ser instalada por todos e com urgência. Há uma falha grave no Chrome e do que foi possível apurar está a ser explorada ativamente pelos atacantes.

O Chrome 88 está sob suspeita

Tal como outras empresas, a Google segue os seus planos de desenvolvimento do Chrome. Estas atualizações incluem melhorias no próprio browser e também a criação de novas funcionalidades, que melhoram a utilização deste browser.

A versão 88 do Chrome chegou há alguns dias e trouxe algumas melhorias, sem que a grande maioria seja visível para o utilizador. Agora, e numa publicação que a Google fez, a empresa revelou que tem uma nova versão do Chrome, que deve ser instalada imediatamente.

Browser da Google tem uma falha de segurança

Do que é revelado, existe uma falha no Chrome e que pode levar a que os atacantes consigam correr código nos PCs dos utilizadores. Mesmo sem ter entrado em muitos detalhes, anunciou que a falha está no WebAssembly do Chrome e no JavaScript engine V8.

Mesmo não sendo raras e anormais, a Google corrige estas falhas, mas esta parece ser especial e preocupante. Do que a empresa mostrou, esta estará já a ser ativamente explorada pelos atacantes e a fazer vítimas entre os utilizadores.

É hora de atualizar para a nova versão

A solução para a falha já existe e está inclusive lançada na forma da versão 88.0.4324.150. Tem caráter de urgência e por isso os utilizadores não devem adiar a sua instalação. Ao ter acesso à descrição da falha, ficou simples descobrir como a mesma pode ser explorada.

Fica então o recado para todos os que usam o Chrome. Devem verificar se existem atualizações (chrome://settings/help) e não devem ignorar os pedidos de reinício do browser da Google. Só desta forma conseguem ficar protegidos e imunes a este problema.