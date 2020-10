O caminho do Firefox não tem sido simples. A concorrência está sempre a crescer e a apresentar novidades, conseguindo assim manter o seu domínio e a sua quota de mercado. A Mozilla reage sempre de forma rápida e tenta melhorar o seu browser.

Essas melhorias surgem de forma periódica e sempre fruto do desenvolvimento que a empresa vai fazendo ao longo do tempo. Pois agora surgem mais novidades, com a chegada do Firefox 82, que promete ainda mais velocidade a este browser e outras novidades.

Mozilla torna o seu browser ainda melhor

A novidade acaba de chegar e está já disponível para todos instalarem ou atualizarem. A nova versão do Firefox foi lançada pela Mozilla e promete tornar ainda melhor este browser. São pequenas alterações, mas que mudam em muito como este se comporta.

Dos pontos de melhorias que são apontados, o grande foco vai para o desempenho que o browser da Mozilla vai conseguir dar aos utilizadores. O Firefox está mais rápido, com melhor performance e isso é algo que os utilizadores procuravam ter novamente.

Firefox está com mais velocidade

De acordo com o que a Mozilla revelou, sites web que usem o layout flexbox vão carregar 20% mais rápido. Também o restaurar das sessões deste browser vai ser ainda mais rápido. O Firefox será aqui 17% mais rápido, bem como 10% melhor no que toca a abrir novos separadores.

Esta é uma das principais mudanças e que a Mozilla oferece assim aos seus utilizadores. O Firefox precisa ser rápido e eficiente para assim conseguir combater todos os demais browsers, que agora assentam apenas na plataforma da Google.

Um leque de novidades importantes

Por fim, e como outra melhoria que a versão 82 traz, temos um novo botão associado ao PiP. Este está mais visível e por isso mais simples de encontrar. Também para melhorar esta funcionalidade, no macOS há agora um atalho dedicado ao PiP.

Todas as novidades estão já disponíveis na atualização que foi lançada. Basta procurar a nova versão e fazer a sua instalação. As melhorias compensam a mudança e por isso é importante que tenham a nova versão do Firefox rapidamente.