A Mozilla tem feito um trabalho muito positivo nas melhorias constantes no Firefox. A cada nova versão surgem novidades que vão muito para além da vista e focam-se nas suas funcionalidades de fundo e que pesam no desempenho deste browser.

Agora que o Firefox 81 chega, a Mozilla procurou aproximar ainda as suas muitas versões com as funcionalidades. Para além disso, e no desktop, há muitas novidades em várias áreas, que acabam por culminar num novo tema que dão uma cara totalmente diferente a este browser.

Há um novo Firefox com muitas novidades

São muitas as novidades que a Mozilla colocou na mais recente versão do Firefox. A dedicada ao Android já era conhecida em todas as suas novidades, mas agora chegou a vez de conhecer e testar a que foi criada para o Linux, macOS e Windows.

Aqui há um conjunto de novidades que se destacam de imediato, por serem extremamente úteis para o utilizador. O Firefox 81 estreia agora a capacidade de controlar o áudio e o vídeo a partir do teclado ou dos headphones. De forma simples todo o multimédia pode agora ser controlado.

A Mozilla preparou uma nova cara para este browser

Igualmente outra novidade desta versão do browser da Mozilla está nos PDFs. O visualizador destes documentos permite agora ao utilizador preencher formulários e colocar notas para recordar posteriormente as suas ideias. Esta área recebeu também uma mudança visual.

A grande novidade, pelo menos para muitos utilizadores, está no novo tema que acompanha o Firefox. Chamado Alpenglow, este tem cores mais vivas e mais apelativas que as usadas atualmente no tema padrão. Não vem ativa de raiz, mas pode ser chamada na área de Temas do browser.

Melhorias em muitas áreas desta proposta

Para outros países que não Portugal existem ainda algumas novidades. Temos assim as recomendações do Pocket em mais países europeus, onde ainda não estava presente pelo Firefox. No caso dos EUA e do Canadá há também o preenchimento dos dados dos cartões de crédito.

O Firefox 81 da Mozilla já está disponível para a atualização, que deverá decorrer de forma automática. Se preferirem podem forçar essa atualização no browser ou descarregar a mais recente versão.