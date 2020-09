Foi no final do mês de julho que a OPPO lançou oficialmente um smartwatch muito semelhante ao Apple Watch, em termos de design. O OPPO Watch trata-se, no entanto, de um modelo com o sistema operativo da Google o Wear OS.

Agora, surge uma versão melhorada, já com ECG, capaz, portanto, de fazer uma leitura de eletrocardiograma.

O OPPO Watch foi lançado há poucos meses, apresentando-se como uma opção robusta no segmento dos relógios integentes. Este modelo está equipado com sistema operativo Wear OS o que lhe garante uma integração perfeita com o Android, oferecendo ainda acesso à Google Assistant.

O seu ecrã AMOLED é de 1,91″ com 326 ppi na versão de 46mm, com vidro curvo nas laterais. Existe depois uma versão de 41mm que tem um ecrã de 1,6″ e que já não tem o vidro curvo. Este design e a própria bracelete fazem lembrar um pouco o Apple Watch.

Hoje a marca anuncia uma nova versão deste relógio, na OPPO Developers Conference, a decorrer por estes dias na China.

OPPO Watch ECG

O OPPO Watch ECG surge assim como uma nova opção no segmento dos relógios inteligentes, capaz de fazer a leitura de eletrocardiograma do utilizador. Este recurso está disponível no modelo de 46mm.

A construção é em aço inoxidável e o ecrã revertido a cerâmica. A bracelete é em borracha fluorada, sendo que o relógio pesa 45,5g. Tal como o modelo base, os botões estão colocados na lateral direita e o ecrã é ligeiramente curvado. De referir que o ecrã é AMOLED e tem também 1,91″ com resolução 402 x 476 píxeis.

A bateria é de 430 mAh e carrega, na totalidade, em apenas 15 minutos, graças à tecnologia Watch VOOC Flash Charge, desenvolvida pela OPPO. Com todos os recursos a funcionar em pleno, a sua autonomia é de cerca de 40 horas. Se for utilizado em baixo consumo, a marca garante 21 dias de utilização.

Quanto ao sensor ECG, a OPPO garante uma precisão na medição dos valores de “grau médico”. O recurso pode estar a monitorizar o utilizador de forma contínua, podendo, assim, encontrar anormalidades cardíacas mais comuns como fibrilação atrial, batimentos cardíacos prematuros ou taquicardias.

Outras especificações

Estas leituras poderão ser importantes, na medida em que o utilizador será alertado para algum possível problema, podendo deslocar-se a um médico especialista para fazer exames mais rigorosos.

Adicionalmente, o OPPO Watch ECG oferece suporte para e-SIM, que permite aos utilizadores fazer chamadas de forma independente, sem um smartphone. O processador é um Snapdragon 2500, tem 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. Vem com Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 4.2, vem com GPS integrado e ainda tem resistência à água 5ATM.

Para já, o relógio apenas foi lançado para o mercado Chinês pelo preço 2,499 Yuan, o que corresponder a cerca de 3,15 €, à taxa de câmbio atual.

