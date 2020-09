Apesar de estar presente no Android de forma nativa, nem todos usam o Google Fotos para guardar as suas fotografias. Mais que um repositório de imagens, esta app garante aos utilizadores uma funcionalidade única. Falamos das cópias de segurança que faz automaticamente.

Claro que devem configurar esta app de forma perfeita para que esteja ajustado ao que lhe é pedido. Assim, há configurações que têm de ser feitas de imediato. O que mostramos hoje, é mesmo a primeira configuração a fazer quando começa a usar o Google Fotos no Android.

A importância do Google Fotos neste sistema

O Google Fotos no Android pode ser dividido em várias áreas de atuação. Para além de uma galeria e de um editor de imagens e vídeo, este é também um instrumento para cópias de segurança. Assim, garantem que todas as fotografias estão salvaguardadas e estão disponíveis em caso de problemas.

É por isso essencial que seja configurado e que fique preparado para enviar para a Google as cópias das fotografias que forem tiradas. Assim, devem abrir o Google Fotos no Android e carregar na imagem do avatar do utilizador.

Configuração das cópias de segurança

Será então aberto o menu do Fotos, onde o utilizador deve escolher a opção Definições do Fotos. Acedem assim a esta área do menu da app onde podem mudar as suas opções ativas. Aqui, devem escolher a primeira opção, associada à cópia de segurança e sincronização.

Devem, acima de tudo e imediatamente, ativar a opção Cópia de segurança e sincronização, caso esteja desativada. A partir desse momento, as imagens captadas vão ser enviadas para o serviço da Google, onde podem também ser consultadas pelo browser.

Aproveite e melhore o que dá ao Android

Podem depois aproveitar e alterar as definições para algumas partes importantes. Podem definir o tamanho de carregamento, o valor para utilização de dados móveis e escolher as pastas que querem salvar na cópia de segurança.

É desta forma simples que as cópias de segurança são configuradas no Google Fotos. Daí em diante podem tirar fotos sem qualquer problema, garantindo assim que estas são enviadas para a cloud da Google e ali ficam seguras.