A Microsoft encontrou a forma certa para matar de vez o Internet Explorer

A Microsoft está a realizar uma verdadeira revolução dentro de portas no que toca ao seu browser. Depois de anos focada sobretudo no Internet Explorer e com uma experiência chamada Edge, quer agora que o seu novo browser seja a referência no mercado.

Tem ainda de conseguir eliminar todo o histórico que o IE tem e mostrar que o Edge é mesmo a solução para o futuro. Esta tem sido uma luta contra este browser, mas tudo revela que terá encontrado finalmente a forma de matar o Internet Explorer.

A Microsoft quer matar o Internet Explorer

Durante anos o Internet Explorer foi a referência no campo dos browsers. A sua posição única dentro do Windows reservou-lhe um lugar na história que dificilmente será ultrapassado por qualquer outra proposta que existe ou venha a existir.

Este seu legado leva a que ainda hoje seja uma escolha para muitos utilizadores, mesmo com o novo Edge já disponível. A Microsoft tem tentado eliminar esta proposta, mas aparentemente sem o sucesso que esperava. O mercado tem reagido, mas não ao ritmo que era previsto.

Sites obrigados a abrir no Edge

Agora, e numa novidade que chegará em breve, a Microsoft parece ter encontrado a fórmula que precisa. Em breve o Internet Explorer poderá desaparecer, graças à medida que via ser implementada. Alguns sites vão passar a ser encaminhados para o Edge se forem abertos no IE.

A lista vai contemplar 1156 sites, que vão ser impossíveis de abrir no browser histórico do Windows. Esta lista contemplará sites como o YouTube, o Twitter, o Instagram ou a ESPN, entre outros, e que vão ser encaminhados para o Edge.

Controlar o browser do Windows

Esta filtragem será feita com um simples DLL, que será carregado para monitorizar estes sites. Sempre que um for detetado, mostrará uma mensagem clara ao utilizador e encaminha-o posteriormente para o novo browser. Caso necessite, o modo de compatibilidade pode ser usado no Edge.

Com uma quota de mercado que ronda os 2,5%, o Internet Explorer parece igualmente recusar-se a morrer. Mesmo com o novo Edge a ser quase imposto aos utilizadores, este browser da Microsoft tem conseguido manter-se firme. A pergunta que fica é: Consegue a Microsoft matar de vez o Internet Explorer?