Mesmo com todos os seus planos, a Apple tem problemas com as vendas do iPhone 14 Plus. Este modelo fez parte da renovação da sua linha, em especial para substituir o fim do modelo mini que a marca acabou por não renovar este ano.

Com prestações abaixo do esperado, é hora de a marca preparar o futuro e a sua estratégia para 2023. Do que é avançado, a Apple estará a preparar-se para reduzir os preços dos próximos iPhone e assim recuperar parte do mercado que acabou por perder.

Vendas do iPhone 14 Plus podem mudar preços

Não é ainda uma informação oficial, mas há quem esteja a avançar que a Apple terá de rever o seu plano de preços para o iPhone que vai lançar em 2023. Em especial o modelo Plus deverá ver o valor reduzido, para assim se tornar mais atraente face às restantes propostas da linha.

A Apple quer aumentar a diferença entre o iPhone Plus e o Pro, de forma que os extras que separam estes modelos sejam mais realistas e mais ajustados. Com esta diferença de preços, os utilizadores podem acabar por ter uma visão mais realista do modelo Plus, algo que atualmente não acontece.

Como podemos ver hoje, o iPhone 14 Plus tem um preço de 1189€, apenas menos 160€ que o iPhone 14 Pro, que custa 1349€. Esta diferença é pouco atrativa face ao que este último traz, como o SoC A16, ecrã ProMotion com Dynamic Island, câmara telefoto e design de aço inoxidável.

Apple está a mudar os seus planos, mesmo no Pro

Segundo o que é avançado pelo conhecido Yyeux1122, o corte nos preços poderá ser de 50 ou 100 dólares (46 ou 93 euros). Esta redução não se deverá limitar ao modelo Plus, podendo também ser alargada ao modelo base, para o tornar mais apelativo.

Não se sabe ainda se a Apple deverá alterar também os preços dos modelos Pro, ainda que a marca aposte nesta linha como sendo a mais evoluída e com mais capacidades. Estes 2 modelos (Pro e Pro Max) têm sido a escolha da maioria dos consumidores, como se tem visto nas vendas, positivas para os modelos de topo e negativas para os mais básicos.

É ainda muito cedo para se saber se a Apple irá mesmo fazer esta mudança nos preços nos próximos modelos do iPhone. Quem revelou a informação, o conhecido Yyeux1122, tem uma reputação bem firmada de acesso a informação privilegiada e tem acertado em muitas das suas previsões no passado.