Os produtos Apple são, na sua maioria, caros. O investimento de uma só vez poderá pesar nas carteira e, por isso, a empresa está a testar novas formas de pagamento. Através do Apple Pay, já existe um grupo restrito de pessoas a ter acesso à funcionalidade "compre agora e pague depois".

A Apple está a expandir os testes internos do recurso "compre agora, pague depois" do serviço Apple Pay para incluir os seus funcionários de vendas, segundo avança o Bloomberg. A verdade é que quando os testes de recursos chegam às equipas de vendas, é sinal de que poderão estar prestes a chegar de forma alargada a todos os clientes.

Os funcionários da Apple Store começaram a testar o cartão de crédito da empresa em 2019, um mês antes de estar disponível, e a equipa do centro de visitantes HQ testou o Tap to Pay pouco antes das primeiras empresas parceiras, como Square e PayPal, lançarem suporte para a solução de pagamento.

A Apple anunciou a funcionalidade pela primeira vez on evento WWDC em junho de 2022, que deveria ter chegado com o iOS 16, mas a empresa atrasou o seu lançamento. Mark Gurman, da Bloomberg, relatou na altura que a empresa estava a enfrentar "desafios técnicos e de engenharia bastante significativos na implantação do serviço", o que levou a atrasos.

É provável, então que o recurso possa já ser visto na Beta do iOS 16.4.

Quando a Apple introduziu o "pay later", revelou que a opção de pagamento irá dar aos utilizadores uma forma de dividir o custo das compras em quatro parcelas iguais pagas em seis semanas sem juros ou taxas adicionais. Gurman avançou agora que a empresa também está a trabalhar com a Goldman Sachs Group para oferecer uma opção que divide o custo de grandes compras em vários meses com juros adicionais.

Visto que a empresa estabeleceu a sua própria subsidiária para realizar verificações e aprovações de crédito do cliente, não é difícil acreditar que ela tenha planos de introduzir mais opções de pagamento posterior no futuro.