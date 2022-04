Surpreendentemente a Apple é a maior importadora de desodorizantes do mundo

Sim, ficou surpreendido com o título. Não, desodorizante não é propriamente tecnológico. Contudo, poderá fazer parte da oferta de produto da maior empresa tecnológica do mundo. Talvez tenha sido assoberbado com muitas interrogações, afinal, Apple e desodorizante, qual será a relação?

Segundo uma descoberta, os produtos da Apple são embalados com uma determinada fragrância. Dados do portal ImportYeti, dedicado aos valores das importações, provam que a empresa de Cupertino de facto compra muito deste produto.

Desodorizante Apple

Uma das curiosidades que o mercado da Apple mostrava ao mundo era a qualidade das embalagens que transportavam os dispositivos da empresa. Os famosos unboxings, que já todos faziam, dos canais de tecnologia até aos mais estranho segmentos da internet, notavam que havia algo de diferente.

O episódio de 29 de março do podcast UnderUnderstood, com dois ex-funcionários da iFixit, investiga a teoria de que os produtos da Apple são embalados com uma fragrância dentro. A ideia era perceber se este novo cheiro característico que os produtos da Apple emanam, seria algo deliberado.

De tal forma é impactante que esta nova política transforma a maior empresa de tecnologia do mundo também na maior importadora de desodorizantes e fragrâncias do planeta.

Os dados encontrados no portal gratuito ImportYeti, que é um serviço web que reúne empresas que importam produtos de todo o mundo, dão um cunho verídico a esta informação, estranha. Este serviço classifica as empresas de acordo com os seus fornecedores, volume de transações, setor e país, entre outras variáveis.

O separador onde podemos ver a Apple mostra uma série dos resultados mais marcantes.

Apple usa desodorizantes nas caixas dos seus dispositivos

Conforme a informação partilhada no Podcast, foram encontradas compras do mais variado material tecnológico, como conjuntos de auscultadores com microfone, células de lítio, aparelhos telefónicos, elementos elétricos e outros componentes eletrónicos. Há também máquinas e equipamentos de processamento de dados. Bom, até aqui nada de especial ou fora do que seria esperado numa empresa de produtos eletrónicos de consumo.

A Samsung, de facto, tem frigoríficos, lava-louças, equipamentos industriais, peças automóveis e produtos eletrónicos de consumo, entre outros elementos, normais, no seu registo, tal como seria de esperar.

Contudo, no caso da Apple, o que mais chama a atenção é um item chamado "Desodorizantes pessoais, óleos essenciais e outras perfumarias". Claro, esta não é uma sessão que se espera encontrar quando falamos da Apple. Mas isso não termina aqui.

Ao pesquisar um pouco mais fundo, vemos como a Apple é a maior importadora de fragrâncias do mundo com 1.569 remessas desde 2015. Quase o dobro da segunda empresa, a Royal Caribbean Cruises (uma empresa de viagens de cruzeiros).

Imediatamente, os anfitriões do UnderUnderstand perguntam qual a razão da Apple ser a maior importadora de fragrâncias do mundo. Nas pesquisas, os intervenientes encontram uma resposta no Quora dada por Samad Siddiqui, que no seu perfil no LinkedIn indica que trabalha há mais de dez anos na Apple, grande parte desse tempo como Genius.

Sim. Existem engenheiros que desenvolvem a fragrância que o utilizador sente ao abrir a caixa de um produto Apple. É uma essência complexa com elementos muito diferentes e complexos.

Referiu Samad Siddiqui.

Siddiqui elabora ainda mais noutra resposta do Quora, onde aponta para em vez de produtos, lojas como a fonte desse cheiro distinto:

As lojas da Apple não têm uma fragrância específica, mas as embalagens dos produtos têm. Pense em todas as caixas de produtos Apple que são abertas todos os dias em todas as Apple Store. Este cheiro é uma combinação complexa de três ou quatro aromas diferentes... é o novo cheiro de produto Apple. Penetra na loja e, por vezes, é misturado com o cheiro da madeira nas lojas. É muito distinto. Nunca o cheirei em mais lado nenhum.

Portanto, segundo estas informações, não existe nenhuma fragrância que os empregados da Apple espalhem todas as manhãs nas suas lojas. É um aroma criado para a embalagem, deliberadamente, para que o utilizador o sinta quando abre a caixa. Como resultado, as Lojas Apple têm este perfume.