A Meta tem planos muito bem definidos para o WhatsApp. Mesmo sendo esta a app de comunicação mais usada na Internet, quer que continue a crescer e a ganhar ainda mais utilizadores. Para isso tem preparado novidades e agora terá uma que poderá não ser do agrado de todos.

Nos planos da dona do Facebook há a criação de um plano pago para acesso a novas funcionalidades, mas que não será para todos. Nem para todos e nem todos vão ter de aceitar pagar para poder usar o WhatsApp.

Meta também quer um WhatsApp pago

É ainda apenas uma ideia, mas já começa a tomar forma dentro do WhatsApp. O serviço de mensagens da Meta tem em testes, aparentemente internos, uma novidade que não será do agrado de todos os utilizadores. Espera em breve ter um plano pago e acessível.

Na verdade, este plano não parece dirigido ao utilizador comum e nem será certamente obrigatório. Irá focar-se na vertente dedicada às empresas, o WhatsApp Business e será usado para dar acesso a algumas funcionalidades extra e que nem todas as empresas vão usar.

Apenas acessível no WhatsApp Business

Descoberto pelo site WABetaInfo, esta novidade parece estar associada a uma nova interface da própria aplicação. Nesta nova área, o WhatsApp promete que será possível a várias pessoas de uma empresa conversarem com um cliente pelo WhatsApp Business.

Um exemplo de um extra que este plano de subscrição irá trazer é a capacidade de adicionar ainda mais dispositivos a uma conta do WhatsApp. Atualmente apenas é possível ter 4 dispositivos a funcionar em simultâneo numa conta do serviço de mensagens da Meta. No futuro, e com o plano pago, este número crescerá para 10.

Mistura com funcionalidades gratuitas

Algo que parece ser uma certeza é que este será um plano opcional e sem obrigação. O WhatsApp Business oferecerá um conjunto de funcionalidades gratuitas, sendo todos os extras adicionados a este plano pago e dedicado a estas empresas.

Por agora não se sabe muito mais do que o apresentado. Não existem valores a pagar, data de lançamento e nem uma ideia se este será um plano mensal ou anual. Curiosamente este é um voltar *as origens. Antes do Facebook comprar o WhatsApp, este serviço cobrava um valor simbólico de 99 cêntimos após o primeiro ano gratuito, que depois acabou por desaparecer.