Para a Apple, privacidade dos utilizadores é algo essencial e obrigatório. Assim, e com uma mudança lançada em 2019, deu aos utilizadores a possibilidade de não enviar informação recolhida pela Siri.

O que foi descoberto recentemente é que essa opção afinal não estava a ser respeitada e as conversas eram captadas e enviadas para a Apple. Esta situação estará já resolvida, mas mostra como foi simples recolher dados sem qualquer controlo e mesmo recusando.

Não é certamente uma situação normal e esperada, mas a Apple admitiu que durante algum tempo, a empresa teve uma falha potencialmente grave na Siri. Esta esteve a recolher as conversas do que teve com os utilizadores, mesmo contra a vontade destes.

Esta é uma clara falha na privacidade que a Apple tanto apregoa, ainda mais, quando havia uma indicação no sistema operativo para não o fazer. Estas conversas foram depois enviadas para a Apple, que as usou para avaliar as respostas da Siri.

A falha estava mesmo no iOS, que ignorava a escolha que os utilizadores tinham tomado para esta ação. Esta opção foi criada em 2019, para garantir aos utilizadores do iPhone ainda mais privacidade e segurança dos seus dados.

Segundo o que a Apple revelou, esta situação atingiu apenas alguns utilizadores, sem ter especificado quantos de forma clara. Confirmou ainda que esta é uma situação que ficou resolvida no iOS 15.2 e que atualmente não acontece.

Para além de ter tratado deste problema de forma global, com a mudança no iOS e na Siri para não enviar as conversas, a Apple foi ainda mais longe. Eliminou os registos que recebeu de forma errada e que, na verdade, já tinham sido usados para avaliar o serviço prestado.

Esta não é certamente uma situação normal e que fosse esperada pelos utilizadores. Durante algum tempo a privacidade dos utilizadores foi ignorada pela Siri, enviando os seus registos mesmo em quem definiu que estes não deveriam sair do seu iPhone.