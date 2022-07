A proteção que o iMessage da Apple oferece aos utilizadores é, por norma, uma medida bem-vinda. Esta impede as mensagens de serem lidas, o que é uma proteção importante para a segurança dos utilizadores dos iPhones e outros equipamentos.

Em situações pontuais pode trazer problemas, como agora está a ser mostrado. A questão é de tal forma importante que os serviços secretos dos EUA podem vir a desativar o iMessage em iPhones das agências.

Mensagens do iMessage acabaram perdidas sem querer

Muitos agentes dos diferentes serviços secretos dos EUA escolheram o iPhone como o seu smartphone oficial para trabalho. Este dá uma garantia de segurança e proteção elevado, com as várias medidas nativas e que se habituaram a usar.

Pois é precisamente uma dessas medidas que agora está a trazer problemas nos EUA e a levar à possibilidade de ser desativada dos iPhones. Falamos do iMessages, que está a ser associado à perda de mensagens importantes sobre a tomada do Capitólio no dia 6 de janeiro.

Serviços secretos prepararam medidas para se protegerem

Do que está a ser avançado, os serviços secretos perderam estas mensagens devido a uma mudança de plataforma de gestão de dispositivos. Esta conseguiu tratar de toda a migração, com exceção das mensagens do iMessage, que por estarem cifradas estavam armazenadas localmente nos iPhones.

Uma vez que nem todos os agentes fizeram cópias de segurança dos dispositivos, muitas mensagens foram assim eliminadas de forma irreversível. Entre estas, estavam informações relevantes, trocadas entre os agentes durante a tentativa da tomada do Capitólio.

Culpa está nos iPhones e dos sistemas dos EUA

Esta situação está a ser investigada e há um estudo a decorrer para avaliar o impacto de bloquear o iMessage nos iPhones. Esta poderá ser a forma mais simples de impedir os agentes de usarem o serviço, tal como é pretendido por alguns dos responsáveis dos EUA.

Esta é uma situação a que a Apple está alheia, mas que deixa uma má imagem no seu serviço. Para além desta questão, fica por esclarecer porque os agentes destes serviços secretos usavam, ou estavam autorizados a usar, este serviço de mensagens, mesmo com indicações de que as mensagens do iMessage poderiam não poder ser salvaguardadas e recuperadas dos iPhones.