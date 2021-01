Rumores: iPhone 13 da Apple terá módulo TrueDepth mais fino e um notch menor

O notch, ou o entalhe no topo do ecrã do iPhone, “incomoda” de alguma forma o explanar pelo ecrã total as imagens apresentadas. Contudo, este incomodo traz como vantagem o melhor sistema de segurança num smartphone. Agora, a Apple parece comprometida em minimizar este impacto.

Segundo alguns rumores, o próximo modelo do smartphone da empresa de Cupertino, com lançamento previsto para este outono, pode apresentar um “entalhe” TrueDepth mais fino.

Novidades no iPhone 13 da Apple

Com base nalgumas informações, a Apple manterá o design da geração atual com um corpo mais grosso. Além disso, espera-se que ambos os modelos Pro apresentem o mesmo módulo de câmara.

Segundo citações de alguém na cadeira de fornecedores chineses da Apple, Mac Otakara relata que o “iPhone 13” integrará pequenas, mas importantes mudanças de design para permitir um emagrecimento do conjunto TrueDepth do telefone.

Todos os quatro modelos do iPhone 13 (que se espera seguirem os tamanhos da série 12) terão praticamente o mesmo design. Isto é, a altura e largura dos dispositivos permanecerão inalteradas, mas a espessura aumentará 0,26 mm.

Alterar a disposição dos elementos no notch

Os elementos poderão assumir novas posições. Especificamente, o auscultador da unidade deve ser reposicionado em direção à borda do ecrã perto do chassi. Embora não seja detalhado no relatório, o design pode mostrar o auscultador posicionado na moldura do iPhone.

Os modelos atuais de iPhone com Face ID posicionam o auscultador entre componentes importantes – e fisicamente grandes – com o projetor de pontos do sistema e a câmara frontal colorida à direita, e o iluminador infravermelho e a câmara infravermelha à esquerda.

Nesta mais recente versão da tecnologia, a Apple miniaturizou certos componentes TrueDepth no iPhone 12, mas o processo falhou em produzir uma região de “entalhe” menor como era prometido em rumores no ano passado.

iPhone 13: Câmaras traseiras também serão mais imponentes

O relatório mais recente também observa que a unidade da câmara traseira do “iPhone 13” será 0,9 mm mais grossa em todos os modelos de próxima geração. Segundo as fontes, em vez de uma “saliência” da câmara com lentes salientes, o novo design contará com uma unidade integrada com cada módulo da câmara embutido e potencialmente coberto por uma placa de vidro safira.

Além disso, as unidades de câmara nos chamados “iPhone 13 Pro” e “iPhone 13 Pro Max” são consideradas idênticas em tamanho. Então, isso sugere que o modelo de camada inferior ganhará estabilização de imagem ótica com estabilizador de sensor em 2021.

A Apple expandiu o aumento da câmara no iPhone 12 Pro Max para acomodar um sensor grande angular 47% maior, que também foi o primeiro módulo de câmara do iPhone a beneficiar da estabilização de deslocação do sensor.

O notch, para quem usa o iPhone, não tem um grande impacto. Isso deve-se à otimização do sistema operativo e das apps para o mesmo. Contudo, ao longo dos anos, tem sido uma preocupação para quem não tem o equipamento. Provavelmente, será esse o motivo pelo qual a Apple não tem interesse em prejudicar a segurança em favorecimento de um design mais limpo.

Leia também: