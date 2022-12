Quando a Apple apresentou ao mundo o seu Watch Ultra, revelou um smartwatch que ultrapassa tudo o que é normal a nível de resistência. Para além de tudo o que tínhamos já com o Watch, a empresa criou uma proposta que foi mais além do que é normal.

Também como é normal, a concorrência olhou para esta proposta como algo a ser seguido e, na mente de alguns, como algo a ser copiado. O primeiro clone do Apple Watch Ultra chega agora, vindo de uma empresa indiana e custa apenas 34 euros. É o mesmo? Claro que não!

Será o Apple Watch Ultra?

Ao longo dos anos temos visto muitos clones de produtos da Apple a chegar ao mercado. Mais do que interpretações de design criadas por outros fabricantes, há empresas que se dedicam a criar qualquer clone de um produto destes. É algo ilegal, mas acaba por ser perfeitamente normal.

É assim que surge agora o Pebble Cosmos Engage, que é uma cópia exata do que o Apple Watch Ultra tem para oferecer. Esta semelhança aparentemente fica no que toca ao design, uma vez que não consegue oferecer toda a integração que o seu ecossistema oferece, quer em funcionalidades, quer em serviços adicionais.

Apenas um clone do smartwatch da Apple

Esta proposta é essencialmente o mesmo que temos no Apple Watch Ultra, com um corpo metálico, uma grande coroa e um botão na lateral e um ecrã planos. Uma das pulseiras incluídas parece ser uma cópia da Ocean Band da Apple, e o relógio exibe mostradores muito semelhantes aos da Apple em materiais promocionais.

O Pebble Cosmos Engage conta ainda com um ecrã de 1,95 polegadas com brilho de 600 nits e funcionalidade de ecrã sempre ativo. Oferece ainda chamadas no relógio através de Bluetooth, carregamento sem fios, monitorização de frequência cardíaca e nível de oxigênio no sangue, contando ainda com assistente de voz com IA.

Onde comprar o Pebble Cosmos Engage?

Esta é uma proposta que está disponível para compra no site da empresa, por apenas 34 euros (2.999 rúpias, mas que está a variar). Nesse mesmo site podem ser vistas outras propostas muito parecidas com vários smartwatches já conhecidos. Atenção que esta empresa não é a conhecida Pebble que foi uma das precursoras dos smartwatches e que conhecemos bem.

Naturalmente que o Pebble Cosmos Engage está muito longe do que o Apple Watch Ultra traz para os utilizadores. É uma proposta visualmente semelhante, mas que acaba por falhar no mais óbvio, a sua resistência e todo o ecossistema da gigante de Cupertino. Ainda assim, é interessante ver como estas marcas se adaptam ao que os maiores apresentam, para assim atrair os potenciais clientes.