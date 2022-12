Redemption Reapers, novo RPG Tático de fantasia a caminho

Foi recentemente revelado pelos estúdios japoneses Adglobe, o seu próximo trabalho, Redemption Reapers.

Trata-se de um RPG Tático passado num ambiente de fantasia negra, que parece ter os ingredientes necessários para satisfazer muitos fãs de jogos do género.

Redemption Reapers, é o próximo jogo da equipa de desenvolvimento nipónica Adglobe.

A equipa é compreendida por alguns especialistas bastante experimentados no desenvolvimento e produção de videojogos, incluindo Masayuki Horikawa (experiente programador de RPG como a série Fire Emblem ou Kingdom Hearts III), Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV), ou Lucien Dodge (Fire Emblem: Three Houses, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel series).

Trata-se portanto de um jogo que conta com toda a experiência destes profissionais do ramo, o que pode querer dizer, que se poderá tornar num RPG bastante interessante.

Com efeito, Redemption Reapers é um RPG de fantasia, que decorre num mundo em perigo de uma ameaça que avança a ritmo avassalador sobre a terra.

Um exército de mortos-vivos e outras aberrações invadiu a terra e, aos poucos, encontra-se a dizimar nação atrás de nação. São poucas as forças da Humanidade que ainda se encontram em condições de lutar contra esta ameaça. Entre essas forças encontra-se a Brigada de Ashen Hawk, uma unidade de mercenários rudes e brutais, especializados em táticas surpresa e de combates cirúrgicos.

Será a Brigada Ashen Hawk, a última barreira que impede a Humanidade de ser dizimada?

Em Redemption Reapers, o jogador comandará os elementos da Brigada Ashen Hawk em combates táticos que decorrerão pela imensidão do Continente. Esses combates serão representados em 3D e para os levar de vencidos, o jogador terá de controlar bem as suas tropas.

O jogador terá o controlo completo da Brigada Ashen Hwak e através do uso de comandos simples como mover, atacar ou defender, terá de idealizar a sua melhor estratégia para cada combate, em cada turno. Existe ainda a forma de lançar ataques furtivos ou combos, de forma a maximizar o dano provocado.

De forma a que cada membro da Brigada esteja devidamente preparado para combate, o jogador terá ainda de antecipar com sensatez o equipamento e armamento que terá de equipar, antes de se lançar nos conflitos. Dessa forma, existe também uma componente estratégia ao nível do equipamento e armas a usar.

Com o loot de cada confronto, o jogador poderá adquirir novos equipamentos e armas, assim como evoluir as habilidades de cada membro da Brigada Ashen Hawk.

"Após o sucesso de Ender Lilies, o nosso objetivo tornou-se o de criar um jogo com uma jogabilidade onde pudéssemos encaixar a nossa paixão por histórias de fantasia com ambientes mais negros", refere Hiroyuki Kobayashi, CEO da Binary Haze Interactive, editora do jogo. “Redemption Reapers é um RPG Tático de combate combinado com uma narrativa focada numa vertente mais emotiva que, esperamos nós, se venha a traduzir numa experiência memorável para quem o jogar no inicio de 2023.”

Redemption Reapers será lançado em Fevereiro de 2023, para PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.