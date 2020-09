Quanto tempo dura o suporte da Apple aos iPhones mais antigos?

A Apple mantém sempre os seus smartphones atualizados. A marca consegue assim garantir uma vida útil elevada aos iPhones proporcionando-lhes sempre o acesso às atualizações das novas versões do iOS.

Mas ao nível do suporte, quanto tempo dura para os iPhones mais antigos?

Durante a apresentação que deu início à Conferência Mundial de Programadores em junho passado, a Apple revelou o iOS 14, a última edição deste sistema operativo. Ao contrário do ano passado, em que os utilizadores do iPhone 5s de 2013 e do iPhone 6 e 6 Plus de 2014 foram deixados para trás, a atualização deste ano será compatível com todos os modelos de iPhone que suportam iOS 13.

A Apple tem vindo a estender, significativamente, o ciclo de vida dos modelos do iPhone ao longo dos anos. Enquanto o iPhone original e o iPhone 3G receberam duas atualizações importantes do iOS, os modelos posteriores receberam atualizações de software por cinco a seis anos. O iPhone 6s foi lançado com iOS 9 em 2015 e ainda será compatível quando o iOS 14 for oficialmente lançado neste outono de 2020.

Por esta razão a compra de um iPhone recondicionado é, mais do que nunca, uma ótima aposta! Em Portugal há várias empresas a comercializar este tipo de equipamentos. Por exemplo, a loja online iServices oferece 1 ano de garantia na compra de iPhones seminovos.

Além dos equipamentos vendidos na empresa terem um valor bastante competitivo, os equipamentos apresentam diversas vantagens:

são todos de Grade A;

incluem o cabo lightning e carregador de tomada;

são previamente sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade no qual são analisados e inspecionados 40 parâmetros de controlo, nomeadamente no que respeita a todos os seus componentes, tais como: câmara, som, microfone, botões, ecrã, software, conectividade, ligações, entre outros;

de referir também que sempre que a bateria apresenta um valor inferior a 90% da sua capacidade máxima, a iServices troca a mesma por uma bateria totalmente nova.

Se está à espera de novos modelos, mas já fez contas à vida, pense se não será uma boa solução avançar para um recondicionado. Como referido, a qualidade é garantida, assim como, em caso de problemas, há sempre suporte pela loja.