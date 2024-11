Nova Siri incorporará a melhor funcionalidade do ChatGPT: o Modo de Voz avançado

A Apple está a preparar-se para elevar as funcionalidades da Siri, integrando uma nova capacidade de conversa fluente. Esta mudança tem como objetivo transformar a assistente virtual numa parceira de conversa mais real, copiando o "Modo de Voz avançado" do ChatGPT.

O salto da Siri em direção à IA conversacional

De acordo com a Bloomberg, a Apple está a trabalhar ativamente numa atualização da Siri que muda a sua funcionalidade para além de seguir comandos de voz. Em vez disso, a nova assistente foi concebida para facilitar conversas naturais, semelhantes às humanas.

Com funcionalidades semelhantes ao Modo de Voz avançado do ChatGPT, a Siri será capaz de manter discussões fluidas e fornecer respostas precisas com o mínimo de atraso, oferecendo uma experiência mais intuitiva.

Para tal, a Apple está a utilizar os seus Large Language Models (LLM). O jornalista Mark Gurman refere que a Siri atualizada irá aproveitar estas tecnologias avançadas para rivalizar com ofertas como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini da Google.

As atualizações planeadas para a Siri representam um salto significativo em relação aos anúncios anteriores da Apple sobre IA. Numa apresentação anterior da Apple Intelligence, foram destacadas as novas funcionalidades da Siri, como a capacidade de interpretar o conteúdo no ecrã e reunir o contexto de outras aplicações ou serviços.

Embora os esforços da Apple para melhorar a Siri estejam bem encaminhados, o cronograma para seu lançamento sugere uma abordagem paciente. Gurman indica que a Siri conversacional pode ser revelada em 2025, potencialmente durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) anual. No entanto, a atualização poderá não estar amplamente disponível até ao lançamento do iOS 19 e do macOS 16 em 2026.

Este atraso deve-se em parte ao foco da Apple em refinar o seu modelo de linguagem de segunda geração, que é essencial para fornecer as funcionalidades sofisticadas que os utilizadores esperam. O CEO da Apple, Tim Cook, enfatizou o compromisso da empresa com a qualidade em detrimento da velocidade, afirmando:

Acontece que demora algum tempo até ser realmente fixe. É preciso muita iteração. Temos de nos preocupar com todos os pormenores. Às vezes demora um pouco mais para fazer isso.

Afirmou.

