“Estamos muito satisfeitos”: cidade na Noruega diz que autocarros elétricos são um sucesso

Com temperaturas negativas a serem a norma durante o inverno, a cidade de Hammerfest, no extremo norte da Noruega, revelou estar muito satisfeita com os autocarros elétricos da Volvo. De tal forma, que a parceria foi renovada para este ano.

Hoje em dia, a Noruega é um role model para outros países que, como ela, pretendem eletrificar as suas estradas. O caminho começou há vários anos e os frutos estão, agora, a ser colhidos, bem como admirados, com resultados impressionantes em matéria de adoção de carros elétricos.

De facto, apesar da ideia de que os carros elétricos perdem qualidades em contextos de frio, da Noruega já recebemos dados que dizem que os elétricos podem até ser menos problemáticos em condições de frio.

A confirmar que os modelos movidos a bateria podem ser eficientes em condições de frio está a cidade de Hammerfest, na Noruega, situada a 70 graus norte, no interior do Círculo Polar Ártico.

Após uma parceria para a utilização de autocarros elétricos ter funcionado com sucesso durante o inverno do ano passado, a Tide Buss renovou-a nesta segunda temporada.

Estamos muito satisfeitos com os autocarros elétricos da Volvo. Só tivemos uma paragem em que o autocarro ficou sem energia, mas isso deveu-se a uma falha nas nossas próprias rotina. Também recebemos reações positivas da autoridade local, Finnmark. Estamos orgulhosos disso, mas queremos fazer ainda melhor.

Partilhou Trond Inge Hausmann, diretor de Operações da Tide Buss, o operador de transportes públicos da cidade.

No ano passado, a Tide Buss operou nove autocarros Volvo 7900 Electric, numa iniciativa que foi, aparentemente, bem recebida pela cidade.

Como é que uma cidade de frio extremo optou por autocarros elétricos?

Segundo Jan-Helge Sandvåg, diretor técnico da Tide Buss, quando a autoridade local Finnmark lançou o concurso para os serviços de autocarros, "havia uma ponderação substancial nos critérios ambientais que tornava atrativa e vantajosa a oferta de autocarros elétricos".

Depois de ganhar o concurso, a Tide Buss começou a trabalhar no processo de aquisição. Havia, também, outros fatores importantes a considerar, incluindo um bom sistema de pós-venda. Com isto em mente, o operador decidiu juntar-se à Volvo Buses.

Temos uma longa experiência com eles e, na nossa frota de um total de 2450 autocarros, a Volvo Buses é a maior marca individual. Temos autocarros elétricos Volvo em Trondheim desde 2019. Portanto, tínhamos uma boa base quando iniciámos este processo. A Volvo Buses apresentou, também, boas ofertas e soluções.

Explicou Jan-Helge Sandvåg.

Para que a operação fosse um sucesso, a Tide e a Volvo Buses equilibraram vários parâmetros diferentes, procurando garantir a melhor solução possível para as condições climatéricas extremas.

Em Trondheim, por exemplo, os autocarros têm pantógrafos no tejadilho para carregamento rápido em cada terminal, como complemento ao carregamento normal. Por sua vez, em Hammerfest, para satisfazer as exigências climáticas, todo o carregamento tem de ser efetuado durante a noite, além de os autocarros necessitarem de baterias maiores.

A Tide Buss adotou carregadores de alta qualidade, aprovados para temperaturas de -30 graus, que tivessem sido submetidos a testes exaustivos neste tipo de ambiente.

O fornecimento de aquecimento fiável e energeticamente eficiente durante os períodos de muito frio foi, também, alvo de atenção.

O autocarro perde calor muito rapidamente quando as portas estão constantemente abertas, e o aquecedor auxiliar entra em funcionamento a uma temperatura definida. Isto ajuda a garantir que temos capacidade suficiente da bateria durante os períodos de frio e vento.

Esclareceu Jan-Helge Sandvåg.

Os autocarros Volvo 7900 Electric circulam no centro da cidade e nas aldeias vizinhas. Oito deles estão em funcionamento contínuo e o último é um autocarro de reserva. Seis dos autocarros possuem os maiores conjuntos de baterias que a Volvo oferece.

Para a Tide Buss, é evidente que operar autocarros elétricos é uma forma de pensar completamente diferente de operar autocarros a diesel. Por exemplo, algumas das rotas dos autocarros tiveram de ser adaptadas com base na capacidade da bateria. Isto tornou-se claro quando um dos autocarros ficou sem energia.

É importante seguir as rotinas, mas também ajustá-las se for necessário. Estamos a aprender com a prática e tem sido emocionante assumir esta responsabilidade. Também ajuda o facto de termos pessoas muito boas que já estiveram envolvidas nisto antes, se não aqui em Hammerfest, noutros locais do país.

Disse Trond Inge Hausmann, explicando que "o inverno passado mostrou que o funcionamento elétrico é inteiramente possível, mesmo a 70 graus norte". De facto, as entidades envolvidas alegam ter conseguido "ultrapassar condições climatéricas extremas e manter as coisas a funcionar sem problemas".