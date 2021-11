A chegada do macOS Monterey não tem sido isenta de problemas para os utilizadores. Não existe um padrão identificado, mas estes têm-se dividido entre os processadores tradicionais da Intel e os SoC M1 da Apple, dado que apenas estas 2 plataformas estão disponíveis.

Com já algumas situações bem identificadas, surge uma nova que está a complicar a vida aos utilizadores. Desde que têm o macOS Monterey, muitos utilizadores começaram a queixar-se dos consumos de memória, que disparam sem qualquer razão aparente.

As propostas da Apple no campo dos sistemas operativos sempre foram muito restritas no que toca à utilização de memória por parte das apps. Estas estão limitadas nos recursos a que acedem e assim fica garantido que não existem utilizações abusivas.

Não é este o cenário que muitos utilizadores estão a encontrar agora e que tem levado a um número crescente de queixas. Estas espalham-se pelas principais redes sociais, mas chegam também dos próprios fóruns da Apple, onde muitos reportam o problema.

O que parece acontecer é o esgotar da memória disponível para as apps do macOS Monterey, acabando o sistema por alertar os utilizadores. A mensagem é clara e mostra que a RAM está prestes a ser esgotada, devendo o utilizador fechar algumas das suas apps.

Muitos utilizadores reportam que para além das suas apps, existe um ponto que parece estar a consumir demasiados recursos. Falamos do Control Center, que por norma está no topo desta lista das apps que consomem a RAM do sistema.

Não existe também um padrão identificado no que toca ao hardware. Apenas se sabe que estas falhas estão nos Mac com o SoC da Apple, mas não apenas no M1. As novas versões, o M1 Pro e o M1 Max, estão também a ser afetadas por este problema.

Não existe ainda uma resposta da Apple e nem sequer uma posição da empresa face a este problema. Provavelmente será corrigida com uma atualização, tal como fez com os bloqueios que estavam a afetar a instalação do macOS Monterey nos Mac com processador Intel.