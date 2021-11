A bateria é um dos elementos mais sensíveis de um smartphone e um dos que mais dores de cabeça pode causa aos utilizadores. A constante procura pelo máximo de duração leva a que muitas vezes seja necessário tomar algumas medidas mais cuidadas.

É aqui que entram alguns modos de poupança extrema como o que a Xiaomi tem nos seus smartphones e que garante uma vida útil acima do normal. Reduz as funções da MIUI, mas garante que possam usar o smartphone durante muito mais tempo e com um mínimo de funcionalidades.

São várias as marcas de smartphones que têm disponível na sua interface modos de poupança de bateria. Estas estão associadas à redução da utilização de alguns elementos que normalmente consomem mais bateria, garantindo assim uma poupança.

O modo de ultra poupança de bateria da MIUI faz precisamente isso, associado a alguns elementos que se sabem conseguir poupar bateria. Assim, temos a aplicação do modo escuro, o bloquear as ações em segundo plano e a utilização de elementos como o GPS, a sincronização e outros.

Para ativar o modo de ultra poupança de bateria em qualquer Xiaomi devem primeiro abrir as Definições da MIUI e depois escolher a opção Bateria e desempenho. Aqui dentro encontram uma previsão de duração da bateria no modo normal e também o interruptor que ativa o modo de poupança extrema no smartphone.

Devem notar que junto desta opção têm a duração prevista da bateria caso optem por ter este modo ativo. Ao ativarem esta nova opção, será mostrada uma informação a pedir a confirmação. Também têm uma indicação dos elementos que vão ser desativados.

De imediato a interface será alterada, com a aplicação do modo escuro na MIUI, que será também simplificada. Podem personalizar com o adicionar de apps que queiram usar de forma frequente. Por fim, e para saírem do modo de ultra poupança de bateria da MIUI basta carregarem em Sair, no topo.

Este é um modo que podem usar sempre que pretenderem ganhar várias horas de bateria num smartphone Xiaomi. Sacrificam muitas funcionalidades, mas garantem mais tempo de chamadas e de mensagens, algo mais importante na maioria dos casos.