Como ativar e usar a leitura e escrita NTFS em MacOS 11 Big Sur e M1

Lançado em novembro, o MacOS 11 Big Sur logo se viu em simbiose com o MacBook Air equipado com novo processador M1. Esta foi uma transição significativa na linha de computadores pessoais da Apple.

Ora, para grandes eventos, grandes softwares e a iBoysoft atualiza para a sua versão 3.0 do Microsoft NTFS for Mac bem como o tratamento do NTFS para Mac. Torna-se assim compatível com o MacOS 11 e o MacBook Air com motor M1. Este é um verdadeiro software que testamos, de ajuda à gestão: leitura e escrita de discos NTFS destinado tanto a particulares como profissionais.

Microsoft NTFS for Mac by iBoysoft para Mac

A iBoysoft, é uma casa profissional de software que, entre várias soluções, apresenta soluções de recuperação de dados e gestão de discos para indivíduos e empresas.

Desta feita, é aqui revelado o iBoysoft NTFS for Mac versão 3.0 com uma integração muito melhorada com o MacOS 11 Big Sur. O software ativa a possibilidade de o MacOS ler e escrever discos Microsoft NTFS juntamente com a gestão nativa para ficheiros e volumes Windows, especialmente em Macs com um chip M1 baseado em ARM.

Leitura e escrita em NTFS nativo no MacOS

Na verdade, podemos dizer que sem proceder à modificação da extensão do Kernel do MacOS, na sua base não suporta o acesso direto de escrita num volume NTFS previamente formatado no Windows.

Então, neste caso, a iBoysoft NTFS for Mac versão 3.0 coloca de parte outros sistemas alternativos e partilha agora a sua derivação de driver de sistema de ficheiros NTFS universal programado por si mesmo.

Portanto, esta personalização, levada a cabo pela iBoysoft proporciona um melhor desempenho de leitura-escrita nativa para unidades Windows NTFS.

Na verdade, a marca foi capaz de tamanho sucesso na sua programação uma vez que oferece uma transferência de dados seguros e uma velocidade de escrita mais rápida, equivalente ao sistema de ficheiros HFS+ ou APFS da Apple.

Principais características encontradas:

Microsoft NTFS for Mac by iBoysoft não é apenas um driver NTFS para Mac, mas também uma ferramenta de gestão de disco que permite:

Visualizar a informação do disco

Aceder a uma drive

Montar uma drive NTFS

Desmontar uma drive NTFS

Verificar um disco

Apagar um disco

Formatar uma drive para o sistema NTFS

Finder e Disk Utility foram integrados a 100% no MacOS

Desta feita, o iBoysoft NTFS for Mac versão 3.0 adiciona mais funcionalidades de escrita NTFS, melhorando assim as capacidades nativas.

Logo, os utilizadores podem ter permissão imediata dentro do Finder para:

alterar o nome de um volume NTFS,

para etiquetar ficheiros NTFS, e

para usar o AirdDrop em ficheiros NTFS.

Por outro lado, os ficheiros de unidades de rede e armazenamento em nuvem podem ser descarregados directamente para volumes NTFS, sem problemas.

Mesmo que a nova versão mantenha a janela de Gestão de Disco (Disk Management) como na versão 1.8, as atividades de gestão de disco NTFS ou não NTFS podem ser realizadas “nativamente” usando a barra de ferramentas do Disk Utility sem ter de ir para a janela de Gestão de Disco.

Indubitavelmente, a alteração mais notável reside no facto de o formato Windows NTFS estar, agora, integrado nas opções de Formatação.

Partilhar as unidades NTFS entre Windows e Mac, sem “remendos”

Principalmente, com o iBoysoft NTFS for Mac versão 3.0, partilhar unidades em formato Windows NTFS entre o Windows PC e Mac é simples, sem falhas, seguro e super-rápido. Os seus dados serão transferidos através das plataformas Windows e MacOS sem qualquer corrupção e atrasos.

Suporte a grande maoria de discos rígidos HDD e SSD

Conquanto, o iBoysoft NTFS for Mac versão 3.0 concede privilégios de leitura e escrita estável e completa a discos rígidos formatados em NTFS e unidades SSD.

Ademais, elimina o limite máximo de 60.000 ficheiros que podem ser movidos para dentro e para fora de um volume NTFS, tornando-o ilimitado.

Instalação simples, em 3 passos do iBoysoft

Surpreendentemente, a instalação deste software não podia ser mais simples.

Instalar: descarregue e instale o iBoysoft NTFS for Mac versão 3.0 no seu Mac. Está disponível de MacOS Big Sur 11.1 a MacOS 10.13. Ligue: ligue as unidades NTFS ao seu Mac. Serão automaticamente montadas em modo de leitura-escrita. Feito: Pode agora escrever, copiar, mover, apagar, e guardar ficheiros em unidades NTFS sem qualquer problema.

Conclusão

A saber: é um software obrigatório para Mac, na nossa opinião, claro!

Existem outras ferramentas no mercado, como o Tuxera ou o conhecido Paragon, embora possam parecer mais económicos do que o gestor de unidades da iBoysoft, a verdade é que a relação qualidade/preço fica bem percetível: ganha a iBoysoft.

Depois de testado, esta ferramenta parece claramente ser a melhor do mercado, com um instalador 10x menor que as restantes soluções. Além de tudo, o uso é simples e rápido, acessível a todos.

Grande vantagem para o facto de já vir com suporte total ao MacOS 11 Big Sur bem como aos novos processadores M1.

Por último, mas não menos importante, estivemos sempre a falar de um software pago, que permite ser testado para ser aperceber da qualidade o mesmo. É possível adquirir uma licença anual ou uma licença permanente.

iBoysoft NTFS for Mac versão 3.0