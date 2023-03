A Microsoft sempre tratou o macOS de forma especial e tratou de ter o seu software presente neste sistema da Apple. Agora dá mais um passo importante e passa a oferecer o Outlook para ser usado por qualquer utilizador no Mac.

Há muitos anos que a Microsoft tem presente o Office para Mac. A cada nova versão desta suite de produtividade surge também a respetiva atualização para o sistema operativo da Apple, com todas as novidades, ainda que acessíveis numa assinatura Microsoft 365 ou comprando a suite.

Contudo, a Microsoft resolveu mudar a situação do Outlook para o macOS. Este passa a ser gratuito e acessível a qualquer utilizador do sistema da Apple. Bastará aceder à App Store e instalar a proposta da Microsoft.

Trata-se de uma versão completa e que terá suporte para mais do que contas Microsoft. Poderá ser usado para ler email de Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo e qualquer fornecedor de e-mail compatível com IMAP.

A Microsoft redesenhou seu cliente de e-mail para Mac em 2020, com uma interface otimizada para as últimas alterações de design do macOS da Apple. O Outlook para Mac também é otimizado para os SoC M1 e M2 e possui um widget para calendário e suporte nativo no centro de notificações. Também oferece suporte ao handoff com o iOS, para que seja possível continuar as tarefas no iOS.

A decisão da Microsoft de tornar o Outlook para macOS gratuito acontece durante a reconstrução do Outlook para Windows. A Microsoft está a testar uma nova versão do Outlook para a Web há quase um ano, com planos de combinar o Windows Mail e o Outlook do Windows num único cliente de e-mail.

Este mesmo movimento da Microsoft parece estar quase a chegar ao Outlook para o macOS. A Microsoft quer trazer novidades para esta versão e muitos outros recursos. Vai ser recriado de raiz para ser mais rápido, mais confiável e ainda melhor na plataforma da Apple.