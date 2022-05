Já pode jogar Fortnite no iPhone e no iPad, mas ainda não de forma oficial

O Fortnite tem sido uma verdadeira dor de cabeça para a Apple e para a Google. Este jogo, aparentemente inócuo e dedicado a uma geração mais jovem, tem trazido verdadeiros problemas legais a qualquer uma destas gigantes da tecnologia.

Banidos App Store e da Play Store, o Fortnite tem estado longe do iOS e do Android, pelo menos pelos canais tradicionais. Agora, este jogo está de volta ao iPhone e ao iPad, através do conhecido Xbox Cloud Gaming.

O processo que colocou a Epic Games frente à Apple e à Google em tribunal teve consequência graves para a criadora do Fortnite. Este jogo foi de imediato banido da App Store e no caso do Android nunca foi opção estar na Play Store.

A solução para ter este jogo de volta foi encontrada há pouco tempo e agora foi reforçada. Primeiro chegou com o NVIDIA GeForce NOW, acessível via Safari no iOS e a app dedicada ao Android. A alternativa passa a estar agora no Xbox Cloud Gaming.

Esta proposta da Microsoft está já acessível e tem como novidade ser completamente gratuito para os utilizadores do iPhone, iPad ou Android. Basta que os utilizadores tenham uma conta Microsoft e estejam num dos 26 países onde está disponível.

Também o Xbox Cloud Gaming recorre ao browser do iPhone, iPad ou Android para dar acesso ao Fortnite. Esta versão gratuita e acessível a todos permite que seja usado um controlador ou bastará usar o toque no smartphone, ou no tablet.

Na publicação onde a Microsoft revelou esta novidade, mostrou ainda que vão haver novidades no futuro. A gigante do software quer alargar a oferta de jogos gratuitos que disponibilizará aos seus utilizadores, mantendo o mesmo formato agora adotado.

Estas são boas novidades para os utilizadores que se encontram privados de aceder ao Fortnite no iOS. Agora o iPhone e o iPad já podem aceder a este jogo e explorar o que está disponível, sempre por streaming e sem quebrar as regras da Apple.