Finalmente o Fortnite vai voltar ao iOS já em outubro, mas não pela App Store

Em agosto do ano passado um conflito entre a Epic Games e a App Store deu início a um rol de processos em tribunal que ainda hoje dão o que falar. O problema envolveu o jogo Fortnite e as manobras da Epic para se esquivar às taxas aplicadas pela Apple. Como consequência, o título foi removido da loja de aplicações da maçã.

No entanto, passado quase um ano, o Fortnite vai voltar ao iOS. A chegada do jogo acontecerá no próximo mês de outubro, no entanto não será através da App Store.

Fortnite vai regressar ao iOS!

Se tem um iPhone/iPad e é um grande fã do jogo Fortnite, então pode festejar! O popular título da criadora Epic Games vai finalmente voltar ao sistema operativo da Apple, depois do conflito entre as duas empresas.

O regresso irá acontecer no próximo mês de outubro, de acordo com o diretor de produto da Nvidia Aashish Patel. No entanto não será através da App Store. Isto porque ainda decorre o processo judicial entre a Epic e a Apple e, como tal, isso implica algumas limitações.

Assim, o Fornite regressará através da plataforma de jogos GeForce NOW da Nvidia. Ou seja, os jogadores vão poder aceder ao jogo de Battle Royale pelo Safari e partilhar a sua experiência com os outros 100 milhões de jogadores.

Então, e como já se previa anteriormente, depois da remoção do jogo da loja oficial de aplicações da Apple, a GeForce NOW torna-se assim numa alternativa e na primeira plataforma onde será possível jogar Fortnite no iOS.

Até que o processo em tribunal tenha um ponto final, esta será então a única forma de poder entrar novamente nesta aventura através do seu iDevice.

Mas se gosta deste género de jogos e procura outras alternativas, deixamos aqui 5 sugestões disponíveis para os sistemas operativos iOS e Android.