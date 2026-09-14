iPhone Duo: Apple entra com força máxima nos dobráveis e baralha mercado
A entrada da Apple no segmento dos smartphones dobráveis promete transformar a indústria. Com o iPhone Duo, deverá capturar quase 25% das vendas globais deste formato no seu ano de estreia. Dados recentes indicam que a Apple poderá atingir cerca de 5 milhões de unidades expedidas em 2026, garantindo uma quota de 24,8%.
Este volume expressivo coloca a Apple diretamente no segundo lugar do ranking, logo atrás da Samsung. O mercado global de smartphones dobráveis deverá rondar os 20,2 milhões de unidades em 2026, registando um modesto crescimento homólogo de apenas 0,5%. O impulso inicial da Apple serve sobretudo para compensar uma quebra superior a 20% nas remessas combinadas das marcas Android, penalizadas pelos custos crescentes.
iPhone Duo: aposta na engenharia e no fim do vinco no ecrã
A Samsung continuará a liderar o setor ao colocar no mercado cerca de 7,1 milhões de dispositivos, correspondendo a 35,1%, enquanto a Huawei disputará o patamar dos 5 milhões de unidades. O novo cenário força os fabricantes tradicionais a rever estratégias de preços e especificações. A disputa deixa de estar focada apenas no tamanho do painel e passa a premiar a fiabilidade, espessuras reduzidas e a o vinco central.
O iPhone Duo adota uma arquitetura interna tipo livro com ecrã principal de 7,6 polegadas e painel exterior de 5,4 polegadas. A Apple apostou num ecrã com uma estrutura de dez camadas ultrafinas e acabamento de nanotextura, conseguindo mitigar reflexos e disfarçar o vinco. Recorre a titânio de grau 5, mantendo 5,2 milímetros de espessura aberto e um peso de 254 gramas, prescindindo de câmara periscópica e do Face ID.
Papel do software e da IA na proposta da Apple
O avanço na engenharia física surge acompanhado por um salto equivalente ao nível do software. A Apple introduziu no iOS ferramentas dedicadas ao multitasking avançado, permitindo transições fluidas entre painéis e a adaptação automática das interfaces consoante o ângulo de abertura. Esta convergência procura mostrar que o formato dobrável ganha valor quando a área útil de trabalho é aproveitada com eficácia.
A IA surge como o motor decisivo para justificar a compra destes equipamentos de topo. As capacidades contextuais da Apple Intelligence e os novos assistentes multimodais tiram partido do ecrã amplo para processamento de texto, tradução em tempo real e criação de conteúdos sem perda de contexto visual. O utilizador beneficia de uma área de trabalho expandida que suporta várias tarefas concorrentes.
A chegada da Apple atua como um catalisador vital para amadurecer a cadeia de abastecimento de vidros ultrafinos e dobradiças. A pressão sobre o ecossistema acelera a descida dos custos de produção em larga escala e eleva os padrões de durabilidade exigidos aos concorrentes. Com este novo patamar, o setor prepara-se para uma competição onde hardware refinado e inteligência prática definem o smartphone.
Diz o post que “Com o iPhone Duo, deverá capturar quase 25% das vendas globais deste formato no seu ano de estreia” (ou seja, como diz o TrendForce, “a Apple poderá atingir cerca de 5 milhões de unidades expedidas em 2026, garantindo uma quota de 24,8%” num total de 20,2 milhões de dobráveis em 2026)..
Mas a que período se refere o “ano de estreita”?
As vendas de iPhone Duo vão ser feitas , ao que se diz, em:
– 1ª vaga: Com pré vendas a iniciar em 16 de outubro de 2026, começa a chegar a 23 de outubro a 70 países (entre eles Portugal)
– 2ª vaga: a 30 de outubro chega a mais 28 países.
O 4º trimestre (ano civil) é aquele em que a Apple vende mais e – no 4º trimestre de 2025 vendeu 81,3 milhões de iPhones, os 5 milhões de Duo são apenas 6,2%.
Então, as vendas no ano de estreia, nem sequer abrangem todo o 4º trimestre – mas ainda assim é possível que capture 25% da quota de mercado de dobráveis do ano todo.