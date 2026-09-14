iPhone Duo: Apple entra com força máxima nos dobráveis e baralha mercado

A entrada da Apple no segmento dos smartphones dobráveis promete transformar a indústria. Com o iPhone Duo, deverá capturar quase 25% das vendas globais deste formato no seu ano de estreia. Dados recentes indicam que a Apple poderá atingir cerca de 5 milhões de unidades expedidas em 2026, garantindo uma quota de 24,8%.

Este volume expressivo coloca a Apple diretamente no segundo lugar do ranking, logo atrás da Samsung. O mercado global de smartphones dobráveis deverá rondar os 20,2 milhões de unidades em 2026, registando um modesto crescimento homólogo de apenas 0,5%. O impulso inicial da Apple serve sobretudo para compensar uma quebra superior a 20% nas remessas combinadas das marcas Android, penalizadas pelos custos crescentes.

iPhone Duo: aposta na engenharia e no fim do vinco no ecrã

A Samsung continuará a liderar o setor ao colocar no mercado cerca de 7,1 milhões de dispositivos, correspondendo a 35,1%, enquanto a Huawei disputará o patamar dos 5 milhões de unidades. O novo cenário força os fabricantes tradicionais a rever estratégias de preços e especificações. A disputa deixa de estar focada apenas no tamanho do painel e passa a premiar a fiabilidade, espessuras reduzidas e a o vinco central.

O iPhone Duo adota uma arquitetura interna tipo livro com ecrã principal de 7,6 polegadas e painel exterior de 5,4 polegadas. A Apple apostou num ecrã com uma estrutura de dez camadas ultrafinas e acabamento de nanotextura, conseguindo mitigar reflexos e disfarçar o vinco. Recorre a titânio de grau 5, mantendo 5,2 milímetros de espessura aberto e um peso de 254 gramas, prescindindo de câmara periscópica e do Face ID.

Papel do software e da IA na proposta da Apple

O avanço na engenharia física surge acompanhado por um salto equivalente ao nível do software. A Apple introduziu no iOS ferramentas dedicadas ao multitasking avançado, permitindo transições fluidas entre painéis e a adaptação automática das interfaces consoante o ângulo de abertura. Esta convergência procura mostrar que o formato dobrável ganha valor quando a área útil de trabalho é aproveitada com eficácia.

A IA surge como o motor decisivo para justificar a compra destes equipamentos de topo. As capacidades contextuais da Apple Intelligence e os novos assistentes multimodais tiram partido do ecrã amplo para processamento de texto, tradução em tempo real e criação de conteúdos sem perda de contexto visual. O utilizador beneficia de uma área de trabalho expandida que suporta várias tarefas concorrentes.

A chegada da Apple atua como um catalisador vital para amadurecer a cadeia de abastecimento de vidros ultrafinos e dobradiças. A pressão sobre o ecossistema acelera a descida dos custos de produção em larga escala e eleva os padrões de durabilidade exigidos aos concorrentes. Com este novo patamar, o setor prepara-se para uma competição onde hardware refinado e inteligência prática definem o smartphone.