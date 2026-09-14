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iPhone Duo: Apple entra com força máxima nos dobráveis e baralha mercado

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Autor: Pedro Simões

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  1. Max says:
    14 de Setembro de 2026 às 09:23

    Diz o post que “Com o iPhone Duo, deverá capturar quase 25% das vendas globais deste formato no seu ano de estreia” (ou seja, como diz o TrendForce, “a Apple poderá atingir cerca de 5 milhões de unidades expedidas em 2026, garantindo uma quota de 24,8%” num total de 20,2 milhões de dobráveis em 2026)..
    Mas a que período se refere o “ano de estreita”?
    As vendas de iPhone Duo vão ser feitas , ao que se diz, em:
    – 1ª vaga: Com pré vendas a iniciar em 16 de outubro de 2026, começa a chegar a 23 de outubro a 70 países (entre eles Portugal)
    – 2ª vaga: a 30 de outubro chega a mais 28 países.
    O 4º trimestre (ano civil) é aquele em que a Apple vende mais e – no 4º trimestre de 2025 vendeu 81,3 milhões de iPhones, os 5 milhões de Duo são apenas 6,2%.
    Então, as vendas no ano de estreia, nem sequer abrangem todo o 4º trimestre – mas ainda assim é possível que capture 25% da quota de mercado de dobráveis do ano todo.

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