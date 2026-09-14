Hackear um Boeing 737 em 60 segundos? Dispositivo minúsculo mostra que é possível

Uma investigação recente revelou um cenário surpreendente no setor da aviação. Com um pequeno dispositivo eletrónico do tamanho de uma moeda, investigadores demonstraram ser possível comprometer um Boeing 737 em menos de um minuto. A vulnerabilidade está na arquitetura da comunicação da aeronave, aproveitando portas técnicas que continuam acessíveis no exterior da fuselagem.

O ataque foi desenvolvido por equipas da Universidade da Califórnia em San Diego em conjunto com o Oberlin College.

A técnica exige apenas acesso breve à zona inferior do avião, onde se localiza uma porta de serviço habitualmente desprotegida. Esta tomada técnica liga ao circuito interno que faz a ponte entre os computadores de voo e as consolas utilizadas pelos pilotos, permitindo a injeção de instruções.

A vulnerabilidade escondida no protocolo ARINC 429

O núcleo do problema está assente na utilização do protocolo ARINC 429, uma norma industrial concebida na década de 1970 e ainda utilizada na aviação moderna. Este não contempla mecanismos de cifra ou validação de identidade dos emissores.

Uma vez ligado à linha física, qualquer equipamento é reconhecido como legítimo, transmitindo dados para o computador de gestão de navegação sem que a origem seja questionada.

Para validar o conceito, a equipa construiu um laboratório dedicado com recurso a peças reais de aviões abatidos, num projeto que demorou vários anos. O dispositivo final custa menos de 100 dólares e integra um microcontrolador com Wi-Fi, ficando oculto sob a tampa do conector de serviço.

Em menos de quinze segundos, um operador consegue ligar a placa sem necessidade de ferramentas especiais ou intervenções visíveis.

Riscos operacionais no Boeing 737 e resposta da Boeing

As implicações deste acesso incluem a possibilidade de alterar rotas de navegação de forma gradual, levando a tripulação a desviar-se dos planos.

Além disso, a injeção de parâmetros pode afetar o cálculo de peso, equilíbrio e temperaturas antes da descolagem. Isso leva os computadores de bordo a estimar incorretamente a potência necessária para os motores, comprometendo as margens de segurança.

Apesar do alerta técnico, a viabilidade real de uma ação maliciosa é considerada reduzida devido aos rigorosos controlos operacionais. A Boeing sublinhou que os procedimentos de segurança nos aeroportos, a vigilância nas pistas e as redundâncias das aeronaves criam camadas de proteção.

A fabricante foi notificada para avaliar medidas de mitigação, mantendo-se a recomendação de isolar os conectores desnecessários.