iPhone: Conheça os mitos e verdades sobre a bateria

O iPhone é conhecido em todo o mundo e, muitas vezes, essa popularidade leva a que surjam dúvidas e mitos no que diz respeito a este dispositivo, sobretudo no que diz respeito à preservação da bateria iPhone.

Neste artigo iremos esclarecer algumas destas questões.

1- Devemos deixar o iPhone carregar até aos 100% e deixá-lo descarregar por completo?

As baterias com tecnologia de iões de lítio, utilizadas atualmente nos iPhones, dificilmente ficam viciadas. No entanto, o ideal é não deixar que o iPhone descarregue até aos 0%, mas sim até aos 15% ou 20% e deixá-lo carregar até aos 100%. Deixar descarregar as baterias iPhone por completo pode ser prejudicial.

2- Deixar o iPhone a carregar a noite toda pode prejudicar a vida útil da bateria?

Esta questão é mais frequente, pois nos smartphones mais antigos as baterias apesar de já estarem 100% carregadas, continuavam a ser sobrecarregadas até que se desligasse o carregador.

Os smartphones atuais estão programados para deixar de usar a bateria como fonte de energia quando esta estiver totalmente carregada. Desta forma, a vida útil das baterias é preservada.

3 – Utilizar carregadores genéricos prejudica as baterias iPhone?

Não há qualquer problema em utilizar carregadores genéricos para carregar o dispositivo da maça, desde que estes não sejam de má qualidade e que as configurações de amperagem se adequem às necessidades da bateria.

Não deve utilizar carregadores com amperagem insuficiente ou excedente à da bateria do seu iPhone, pois poderá ocorrer superaquecimento ou até curto-circuito. Antes de comprar um carregador genérico a um preço mais acessível, certifique-se de que é um material de qualidade de modo a evitar danos no seu iPhone.

4 – Fechar aplicações em segundo plano permite economizar bateria do iPhone?

Segundo a Apple, só é aconselhado fechar todas as aplicações abertas em segundo plano se o iPhone deixar de responder. Se estiver a utilizar uma aplicação e, simultaneamente, outras estiverem abertas, o que acontece é que as restantes, que de momento não está a utilizar, entram em modo de espera para que consiga ter um melhor desempenho na aplicação que está a utilizar em primeiro plano.

5 – Desligar o iPhone durante à noite é benéfico?

Cada vez é mais frequente deixarmos os smartphones ligados 24 horas por dia, mas ainda há quem tenha por hábito desligá-lo durante a noite.

É importante desligarmos o smartphone durante algumas horas, seja Android ou iOS, pois ao ser desligado elimina processos redundantes de segundo plano e elimina a memória cache, permitindo manter um bom desempenho. Por outro lado, ajuda a preservar a vida útil da bateria.

No caso de ter a bateria do iPhone viciada ou se o iPhone apresenta problemas de carregamento deve procurar substituir a bateria numa loja de confiança e com materiais de qualidade de forma a evitar danos no seu dispositivo.

O Pplware agradece à iServices pela produção deste conteúdo. A troca da bateria do equipamento da Apple pode ser feita na hora e tem a garantia de 2 anos