iPhone 17 Pro caiu do espaço e sobreviveu: teste extremo que o fez entrar no Guinness

Um iPhone 17 Pro sobreviveu a uma queda de mais de 30 mil metros. O teste extremo decorreu no norte da Suécia e garantiu à RhinoShield e à empresa aeroespacial Sent Into Space um lugar no livro do Guinness World Records. O feito estabeleceu uma nova marca mundial para a queda mais alta de um smartphone protegido com capa em terreno natural.

iPhone 17 Pro caiu do espaço e sobreviveu

O equipamento subiu aos céus através de um balão de grande altitude a partir de Kiruna. A libertação deu-se exatamente a 30.607 metros, uma distância que supera em mais de três vezes a altitude média de cruzeiro da aviação comercial. Para cumprir os rigorosos critérios do recorde, o smartphone viajou sem paraquedas, caixas de proteção adicionais ou sistemas térmicos, tendo a capa absorvido integralmente o primeiro embate no solo.

A descida prolongou-se por cerca de 25 minutos, sujeitando o terminal a um frio extremo que atingiu temperaturas na ordem dos 60 graus negativos. Apesar dos números impressionantes da altitude, a velocidade final do impacto foi contida pelas leis da aerodinâmica. A resistência do ar dita uma velocidade terminal que travou a aceleração contínua do aparelho, fixando o embate a uma velocidade estimada entre os 48 e os 160 quilómetros por hora.

A física por trás de uma queda de 25 minutos

Este princípio físico explica como o dispositivo conseguiu suportar um choque que parece mortal à primeira vista. A física da atmosfera faz com que o choque contra o terreno não seja dramaticamente superior ao de uma queda de uma altitude bastante inferior. O caso faz lembrar incidentes acidentais anteriores na aviação comercial, onde equipamentos semelhantes resistiram intactos após serem ejetados a milhares de metros do solo.

A tecnologia aplicada na proteção lateral foi determinante para dispersar a energia cinética gerada durante a aterragem. A estrutura da capa foi concebida a partir de um único material reciclável, com inspiração direta no amortecimento de calçado desportivo e no princípio de expansão dos airbags automóveis. A fabricante realizou testes prévios exaustivos para garantir a integridade estrutural perante a despressurização atmosférica severa.

Recuperação e validação do recorde mundial

A operação de busca no terreno sueco revelou-se um desafio muito mais demorado do que a própria viagem do dispositivo. O localizador integrado limitou a área de pesquisa a dois quilómetros, mas a equipa no local demorou mais de cinco horas até encontrar o telefone camuflado na vegetação. A perseverança foi recompensada com o equipamento intacto e pronto a responder aos testes técnicos.

Os responsáveis do Guinness World Records inspecionaram o smartphone no local e comprovaram a sua operacionalidade imediata. O dispositivo ligou sem anomalias, executou chamadas telefónicas com sucesso e registou fotografias perfeitamente normais. A experiência comprova os avanços na engenharia de materiais e fecha com sucesso um dos testes de resistência mais invulgares da tecnologia móvel.