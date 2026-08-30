Adeus filmes, séries e futebol grátis. Cai um dos maiores impérios de pirataria da Internet

O panorama do streaming pirata de conteúdos sofreu um revés de grande escala com o encerramento anunciado do Cineby. Esta plataforma registava mensalmente mais de 160 milhões de visitas no seu domínio principal. Este império disponibilizava, sem custos, um catálogo extenso que incluía transmissões desportivas em direto, séries, filmes e animação.

Adeus definitivo ao gigante do streaming ilegal

A dimensão desta rede ia muito além do portal principal, agregando plataformas com forte presença como o Fmovies+ e o Cineplay, acumulando centenas de milhões de acessos combinados. Ao longo dos últimos anos, o ecossistema afirmou-se como um dos destinos prediletos para quem contornava as assinaturas das transmissões oficiais, posicionando-se no topo das prioridades da indústria de entretenimento.

A administração do serviço definiu um calendário de desligamento progressivo com termo definitivo marcado para o início de setembro. O procedimento começou com o redirecionamento de todo o tráfego dos portais secundários para o domínio central, dando início a uma redução gradual das funcionalidades disponíveis na plataforma.

Encerramento programado por etapas rigorosas

Nos dias seguintes registou-se a desativação imediata das transmissões de desporto e de anime, a par do cancelamento do mecanismo de transferência de ficheiros. O plano contemplou igualmente o encerramento do sistema de contas de utilizador, culminando na interrupção total do streaming de vídeo antes da eliminação definitiva de todos os endereços web.

Apesar de a gestão não ter apresentado justificações formais detalhadas, a decisão surge na sequência de um cerco jurídico intensificado. A Motion Picture Association sinalizou o portal como uma das maiores operações infratoras a nível global, juntando-se a bloqueios judiciais decretados no Reino Unido e no Canadá, além de providências cautelares avançadas por estúdios de televisão em tribunais na Índia.

Pressão judicial da indústria e impacto nos utilizadores

Nas mensagens finais transmitidas através da plataforma, os responsáveis sugeriram a transição dos utilizadores para catálogos oficiais devidamente licenciados, embora tenham apontado também para diretórios comunitários da Internet. Esta ação reflete uma coordenação cada vez mais eficaz dos grandes distribuidores de conteúdos na repressão a redes ilegais de grande escala.

Com a desativação definitiva de uma das maiores referências do setor, os consumidores enfrentam uma alteração substancial no acesso a transmissões gratuitas. A tentativa de encontrar plataformas substitutas menos estruturadas traz riscos acrescidos, expondo os dispositivos a esquemas fraudulentos, quebras constantes de estabilidade de sinal e ameaças de segurança online.