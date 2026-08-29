PSP alerta: 2 segundos de distração ao telemóvel a conduzir…

Aquela notificação que acabou de chegar pode esperar. A sua vida não. Mexer no telemóvel enquanto conduz continua a ser uma das distrações mais perigosas nas estradas, mesmo quando o condutor acredita que vai olhar para o ecrã apenas durante alguns segundos.

A tentação é conhecida: chega uma mensagem, surge uma notificação ou é necessário confirmar rapidamente uma informação no GPS. Parece um gesto inofensivo, mas basta desviar os olhos da estrada durante dois segundos para percorrer uma distância considerável sem prestar atenção ao que acontece à sua frente.

Dois segundos podem fazer toda a diferença

A circular a 50 km/h, um veículo percorre cerca de 28 metros em apenas dois segundos. Ou seja, durante esse período, o condutor pode percorrer praticamente o comprimento de uma piscina, às escuras, sem estar devidamente atento à estrada.

O problema não está apenas em tirar os olhos do caminho. Utilizar o telemóvel também desvia a atenção e pode comprometer a capacidade de reagir perante uma situação inesperada.

Quais são os riscos de usar o telemóvel enquanto conduz?

Entre os principais perigos estão:

Maior tempo de reação, dificultando uma travagem perante uma situação inesperada;

Maior dificuldade em manter o veículo na faixa de rodagem;

Menor atenção à sinalização e ao ambiente envolvente;

Maior probabilidade de não detetar atempadamente peões, ciclistas ou outros veículos.

Mesmo uma ação aparentemente simples, como ler uma mensagem ou verificar uma notificação, pode fazer com que o condutor deixe de acompanhar o que está a acontecer à sua volta.

Precisa do telemóvel? Pare primeiro

Se precisar de consultar o GPS, atender uma chamada ou responder a uma mensagem, a opção mais segura é simples: pare o veículo num local adequado e seguro antes de utilizar o telemóvel.

As notificações podem esperar. Uma mensagem pode ser respondida mais tarde e uma chamada pode ser devolvida quando chegar ao destino.

Ao volante, a prioridade deve ser sempre a estrada. Nenhum like, mensagem ou notificação vale o risco de provocar um acidente.

Por isso, antes de pegar no telemóvel enquanto conduz, lembre-se: dois segundos podem ser suficientes para mudar tudo.