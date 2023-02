iPhone 15 Pro Max pode ser mais pequeno do que o iPhone 14 Pro Max

A Apple estará já com os planos prontos para iniciar o fabrico do novo iPhone 15. Nesta fase de preparativos, alguns rumores sugerem que haverá novidades no que diz respeito ao tamanho de alguns modelos e também à predominância do módulo de câmaras. Segundo rumores recentes, o iPhone 15 Pro Max poderá ser mais "compacto" do que é atualmente o iPhone 14 Pro Max. Mas as novidades não se ficam por aqui!

Renderizações CAD mostram iPhone 15 Pro Max mais elegante

Uma das formas da Apple mexer no bolso dos seus clientes é trazer novidades. Umas mais tecnológicas, outras mais de aspeto, mas todas podem fazer a diferença. Como tal, o iPhone 15 pro Max poderá ter um aspeto melhorado no que toca às suas dimensões, o que só por si obriga a mexer em muitos componentes.

Apesar de ter o mesmo ecrã de 6,7 polegadas, parece que o iPhone 15 Pro Max poderá na realidade ser menor e mais fino do que o iPhone 14 Pro Max que irá substituir ainda este ano. Se tudo correr como esperado, veremos a Apple substituir o alinhamento do iPhone 14 pelo do iPhone 15 em setembro. Aliás, há já informações, de dentro da cadeia de fornecedores (supostamente informações fiáveis) a afirmar que o mais caro dos quatro modelos irá de facto encolher quando comparado com o modelo do ano passado.

Um "leaker" que costuma deixar informações sobre o que a empresa de Cupertino poderá lançar, de seu nome Ice Universe, deixou as informações sobre o tamanho com base nas renderizações CAD... ditas fidedignas!

Segundo informações, nalguns lugares haverá um incremento de espaço ocupado, mas, em geral, o iPhone 15 deverá ficar mais elegante.

Módulo das câmaras pode ajudar o iPhone 15 a ficar mais "magro"

De acordo com as dimensões partilhadas pelo Ice Universe, o corpo do iPhone 15 Pro Max é menor tanto em termos de altura como de largura em comparação com o iPhone 14 Pro Max, mas é 5% mais grosso. Os renders CAD e as dimensões que o acompanham sugerem que o iPhone 15 Pro Max terá o módulo de câmaras mais fico, menos intrusivo do que anteriormente esperado, sendo 0,59 mm mais baixo do que o do iPhone 14 Pro Max.

Espera-se que a Apple anuncie os novos iPhones em setembro, com os dispositivos à venda cerca de uma semana após serem oficialmente revelados. Se estes rumores forem verdadeiros, podemos esperar que o iPhone, anteriormente massivo, encolha ligeiramente. Embora ainda seja demasiado grande para alguns.