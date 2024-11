iPhone 14 Plus tem um problema nas câmaras e a Apple vai reparar de forma gratuita

Se é dono do iPhone 14 Plus e teve problemas com a câmara do seu dispositivo, ficará satisfeito por receber notícias da Apple. A empresa identificou um problema técnico nos modelos do iPhone 14 Plus fabricados numa determinada data, como a câmara traseira sem visualização. Agora, oferece opções de reparação gratuitas para utilizadores com problemas.

Em primeiro lugar, segundo a Apple, isto acontece apenas numa “percentagem muito pequena” de dispositivos, em concreto, o iPhone 14 Plus. No entanto, se o seu dispositivo se enquadrar neste grupo de problemas, poderá aproveitar a oportunidade de reparação gratuita verificando o seu número de série na página de suporte da Apple.

As instruções para saber se o seu dispositivo é elegível para o programa de reparação gratuito são simples. Antes de mais, precisa de descobrir o número de série do dispositivo. Pode aceder a este número de série navegando para “Definições > Geral > Sobre” no iPhone 14 Plus.

Após saber o número de série, pode verificar a elegibilidade acedendo à página de suporte da Apple e preenchendo o campo relevante. Se o dispositivo for elegível para o programa, o utilizador pode tirar partido de uma variedade de opções de reparação. Também pode marcar uma consulta com o fornecedor de serviços autorizado Apple mais próximo.

Se preferir, é possível enviar o smartphone para um Centro de Reparação Apple e receber suporte completo da empresa. Se optar por se dirigir a uma Apple Store ou a um fornecedor de serviços autorizado para reparação, importa lembrar que deve levar o dispositivo e todos os acessórios envolvidos no problema.

A Apple recomenda ainda fazer uma cópia de segurança do iPhone antes de levar o equipamento para reparação e repor o dispositivo para proteger as informações pessoais. Para quem optar por enviar o seu dispositivo, será útil remover o cartão SIM se estiver a utilizar um SIM físico ou contactar a sua operadora para suspender temporariamente o serviço se estiver a utilizar um eSIM.

Entretanto, se houver utilizadores que já tenham notado este problema e pago pela reparação, podem contactar o Suporte Apple para obter um reembolso. Este programa serve os que equipamentos fabricados entre 10 de abril de 2023 e 28 de abril de 2024 possam assim ser reparados de uma problema que a marca entende ser culpa sua.