Smartphones Android mais potentes da atualidade foram revelados e há surpresas

Num mercado cada vez mais competitivo, há sempre um interesse em saber quais os smartphones mais potentes e com mais capacidades. Isso tem sido revelado pela Antutu, nas suas listas e nos seus testes. A mais recente veio mostrar quais os smartphones Android mais potentes da atualidade, numa luta clara entre a Qualcomm e a MediaTek.

Smartphones Android mais potentes da atualidade

O novo flagship OnePlus 13, equipado com o processador mais potente da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite, obteve um grande golpe ao liderar o ranking de desempenho do AnTuTu. Segundo dados de outubro de 2024, o dispositivo obteve a pontuação mais elevada nos testes de desempenho com uma pontuação média de 2.926.644 pontos, colocando-o no topo entre os principais smartphones Android.

Logo atrás do OnePlus 13 está o iQoo 13, também com processador Snapdragon 8 Elite. O iQoo 13 entra na lista em segundo lugar com 2.906.489 pontos, revelando o desempenho do processador Snapdragon 8 Elite. Em terceiro lugar está o Vivo X200 Pro, equipado com o principal processador Dimensity 9400 da MediaTek.

Com uma pontuação de 2.843.812, o Vivo X200 Pro tem um desempenho bastante impressionante. Olhando para o ranking, podemos dizer que a MediaTek também está numa posição ambiciosa na busca pelo alto desempenho. Em quarto e quinto lugar estão os modelos Find X8 Pro e Find X8, que também utilizam o processador Dimensity 9400.

Antutu revela os melhores disponíveis no mercado

Estes modelos obtiveram 2.842.922 e 2.814.445 pontos respetivamente, demonstrando mais uma vez o poderoso desempenho do Dimensity 9400. Em sexto lugar da lista está o modelo Vivo X200, enquanto o Xiaomi 15 com processador Snapdragon 8 Elite está em sétimo lugar. Apesar de contar com este poderoso processador, o Xiaomi 15 ficou abaixo das expectativas. Nota-se que as otimizações de software ou a compatibilidade de hardware ainda não atingiram todo o seu potencial.

Embora os resultados de desempenho revelem claramente a concorrência entre o Snapdragon 8 Elite e o Dimensity 9400, o facto de o Snapdragon 8 Elite, processador da Qualcomm com um processo de produção de 3 nm, ter saído na frente confirma mais uma vez a superioridade da marca neste campo.

No entanto, embora as pontuações1 do AnTuTu forneçam informações importantes sobre o desempenho, é importante ter em conta que este ranking Android pode ser atualizado ao longo do tempo e que os dispositivos devem comprovar o seu desempenho em utilização real. Com estes resultados, é importante que os utilizadores prestem atenção não só às pontuações, mas também à experiência de utilização diária.