iPhone 13 com problema “bizarro” ao nível do cancelamento de ruído?

O iPhone 13 é atualmente um dos smartphones que mais vende no mundo. De acordo com informações recentes, só no final do ano foram vendidos mais de 40 milhões.

No entanto, são vários os utilizadores do iPhone 13 que se têm queixado pelo facto de faltar uma funcionalidade no sistema. Problemas no hardware ou software?

Especialista da Apple deu sugestão, mas opção não está disponível no iPhone 13

Até ao iPhone 12, os utilizadores podiam ativar ou desativar uma funcionalidade de cancelamento de ruído para chamadas telefónicas através de uma configuração ao nível do menu de acessibilidade. Por uma razão ainda desconhecida, essa funcionalidade nunca esteve disponível para utilizadores do iPhone 13, que esperam que a Apple resolva tal "problema".

Há poucos dias, um utilizador do Reddit postou uma reclamação de que o iPhone 13 carece de “um microfone frontal que é usado para cancelamento de ruído. A configuração pode ser encontrada em Acessibilidade > Áudio / Visual. ” Embora o utilizador estivesse certo sobre a funcionalidade ausente, ele não estava certo relativamente ao facto de o iPhone 13 ter menos microfones que o iPhone 12.

Outros utilizadores do Reddit referiram que este não é propriamente um problema de hardware e direcionaram a discussão no fórum da Apple, onde o utilizador rpwils2 escreveu que...

Não consigo encontrar a botão para desligar a funcionalidade de cancelamento de [ruído] no iPhone 13 Pro Max. Isso foi movido ou removido? Quando eu uso o FaceTime e falo pelo alto-falante a minha voz é cortada.

Em seguida, um especialista da comunidade da Apple referenciou um artigo para ajudar os utilizadores a ajustar as configurações de áudio no iPhone. O problema é que os utilizadores do iPhone 13 não têm essa opção disponível.

O suporte da Apple já confirmou que os engenheiros da Apple estão a trabalhar no problema. No entanto, ainda se desconhece se é um problema de software ou hardware ”.

Alguns canais internacionais já contactaram a Apple para solicitar mais informações e saberem quando o problema será resolvido. No entanto, a Apple ainda não respondeu.