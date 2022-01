A Samsung tem apresentados smartphones únicos ao longo dos anos na sua linha Galaxy. Alguns destes equipamentos são marcos na indústria e verdadeiros clássicos, como o bem conhecido Samsung Galaxy S3.

Este smartphone, lançado há 10 anos, recebe agora uma surpresa, mostrando que ainda pode estar no ativo. Conseguindo bater muitos outros bem mais recentes, este smartphone da Samsung acaba de ter acesso a uma versão funcional do Android 12.

Um dos grandes smartphones ganha nova vida

Há muitos anos que o Galaxy S3 deixou de receber atualizações do Android e até o suporte da própria Samsung. Este foi um dos grandes smartphones da Samsung, estando muitos anos no ativo e sempre com prestações acima da média.

Já reformado por muitos e prestes a ser abandonado, este smartphone acaba de receber uma novidade interessante. De forma não oficial e recorrendo ao LineageOS 19.0, o Samsung Galaxy S3 pode agora usar o Android 12 sem qualquer limitação.

Samsung Galaxy S3 já recebeu o Android 12

Equipado com um SoC Exynos 4412, da própria Samsung, este smartphone pode agora correr o Android 12 graças ao programador html6405 do Fórum XDA. Apesar da sua idade, este smartphone consegue ter acesso à parte de rádio associada aos operadores, à câmara e ao Wi-Fi.

Também o Bluetooth e a parte de vídeo, que recorre à aceleração por software e hardware, está a funcionar perfeitamente. Claro que algumas funcionalidades oferecidas pela ROM LineageOS 19.0, estão ainda em falta, algo que deverá surgir em breve, com o desenvolvimento desta versão.

Tudo é possível graças ao LineageOS 19.0

Destas falhas atuais há algumas que se destacam. O desbloqueio do cartão por PIN não funciona, devendo por isso ser removido antes de usar. Também o formatar do cartão SD para armazenamento resulta num loop. O módulo NFC do Samsung Galaxy S3 também ainda não está funcional.

Assim, e se tiver um smartphone destes presente, pode testar ROM do Android 12. O Samsung Galaxy S3 ganhará uma nova vida e dará acesso a todas as novidades da Google para esta nova versão. Novos desenvolvimentos vão surgir e mostrar que este é ainda um grande equipamento.