iPad volta a esmagar concorrência no primeiro trimestre de 2021

O iPad foi apresentado no dia 27 de janeiro e lançado a 3 de abril de 2010. Portanto, está há 11 anos na liderança de um mercado que muitos vaticinaram como um fracasso. Mais de uma década depois, em 2021, os números do primeiro trimestre mostram que continua forte e esmaga completamente os seus concorrentes.

O último relatório da empresa de análise de mercado Counterpoint mostra que a linha de iPads da Apple continua a ter um forte desempenho.

Apple e Samsung crescem num mercado dominado pelo iPad

A participação de mercado global de tablets da marca cresceu 53% no comparativo anual no primeiro trimestre de 2021. Assim, atualmente, a sua participação de mercado total é de 37%. Durante o mesmo trimestre de 2020, as vendas do iPad representaram 30% da participação de mercado.

O relatório menciona que a Apple e a Samsung beneficiaram ao longo de 2020 com a diminuição da concorrência no mercado dos tablets. As duas empresas “lançaram e promoveram agressivamente os novos modelos”, enquanto outros fabricantes de tablets “reduziram ou fecharam o negócio”.

A Apple vendeu 33% mais unidades de iPad em todo o mundo em 2020 do que em 2019 e continuou a liderar o mercado, expandindo a sua participação para 37% no primeiro trimestre de 2021. Apesar do efeito fora de temporada, a Apple melhorou o seu desempenho em todas as principais regiões, especialmente no Japão, onde as suas vendas continuaram a atingir recordes históricos.

O gráfico abaixo mostra que as participações de mercado da Samsung, Lenovo e Amazon cresceram desde o 1.º trimestre de 2020. A participação da Huawei caiu de 11% no 1.º trimestre de 2020 para apenas 5% no 1.º trimestre de 2021. As “outras” marcas caíram 10% de participação combinadas, onde a Apple e a Samsung ganharam mais folga.

Counterpoint: 8.ª geração é o que mais vende

Apesar do modelo mais básico do iPad representar a maior parte das vendas de tablets da Apple, a analista da Counterpoint, Liz Lee, explicou que todos os modelos da linha tiveram um bom desempenho.

O iPad básico representou 56% de todas as vendas do iPad no primeiro trimestre de 2021, enquanto os modelos iPad Air 4 e Pro representaram 19% e 18%, respetivamente. O iPad 8 foi o modelo mais vendido, enquanto o iPad Air 4 ficou em segundo lugar.

Olhando para o resto do ano, o iPad Pro da Apple com M1 foi bem recebido pelo mercado, mas a falta de chips foi notada. A Apple enfrenta o desafio tanto da escassez de chips quanto dos problemas de produção relacionados o ecrã Liquid Retina XDR.

Lee espera que os modelos M1 disparem no terceiro trimestre, uma vez que a cadeia de fornecedores estará já mais estável e a produzir. Isto porque se espera uma grande temporada de férias no quarto trimestre.