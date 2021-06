A Tronsmart está a celebrar o seu 8º aniversário. A empresa tecnológica tem uma forte presença no segmento do áudio, com colunas Bluetooth para os mais variados cenários e tipos de utilizadores, e também com auscultadores que passam por headsets até aos pequenos earbuds. É nesta última categoria de produtos que a empresa acaba de adicionar os Apollo Air e Apollo Air+.

Os earbuds Apollo Air e Apollo Air+ vêm equipados com True Wireless Stereo Plus e cancelamento ativo de ruído. A diferença entre eles não é grande, mas é importante neste segmento. Além deste novo lançamento, estão também a decorrer vários sorteios no site da Tronsmart, integrados no seu aniversário.

Apollo Air e Apollo Air+

Os novos Apollo Air e Apollo Air+ partilham da maioria das especificações sendo a principal delas o cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas.

Com o ANC o utilizador, através da app dedicada, pode escolher três modos disponíveis: ligado, desligado ou som ambiente. Sendo que o com o ANC ativado, os ruídos externos que tendem a perturbar a concentração dos utilizadores são eliminados. Já com o som ambiente ativado é ótimo para continuar a ouvir música e conversar com alguém em simultâneo sem ter que retirar os auriculares.

Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena.

Trazem integrado o chip da Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa. O TWS+ é outra das vantagens face à concorrência. Neste caso, os auriculares ligam-se os dois diretamente ao smartphone, ao invés de um se ligar ao outro, que está ligado ao smartphone (no caso do TWS).

Uma das primeiras diferenças entre ambos é o facto do modelo Apollo Air+ vir com tecnologia aptX Adaptive, além do Qualcomm aptX, oferecento áudio ininterrupto de alta resolução.

Ambos integram Bluetooth 5.2 para transmissão de sinal mais rápida e com menos perdas e também têm certificação IP45 que garante uma resistência a água (por exemplo, pingos de chuva), suor e poeiras.

O som pode ser controlado via app, com uma capacidade de adaptação automática, oferecendo os melhores ajustes, dependendo do que se está a ouvir.

A marca garante uma autonomia de até 5 horas com uma única carga, mais 20h proporcionadas pela caixa de carregamento… vamos testar e em breve contamos se estes valores são realmente atingidos.

E as diferenças?…

Por fim, resta referir mais duas das diferenças entre o Apollo Air e o Apollo Air+. Na imagem abaixo, além das diferenças entre estes modelos, ainda é possível ver a comparação de especificações com um modelo de uma marca mais popular, neste caso, com os Sony WF-1000XM3.

O modelo Plus conta com um sensor de proximidade que deteta se o auricular está ou não colocado na orelha. Assim, sempre que é removido, a música ou vídeo que estão a ser reproduzidos param. Além disso, podem ser carregados sem fios, numa qualquer base de carregamento compatível.

O modelo Apollo Air pode ser encontrado a partir de 54 € e o modelo Apollo Air+ desde 77,94 €.

Tronsmart Apollo Air

Tronsmart Apollo Air+