iOS 17: este poderá ser o novo design das apps Saúde e Carteira

Os rumores sobre o próximo iOS 17 continuam a aumentar com o passar dos dias. Algumas fugas de informação indicam que a Apple prepara uma nova aplicação que permitirá aos utilizadores registar uma forma de diário para fortalecer a saúde física e mental. Mas há agora novas imagens.

Ainda à distância de várias semanas da apresentação do iOS 17, especula-se a introdução de importantes ferramentas de inteligência artificial que permitirão a análise dos treinos realizados e monitorizados com o Apple Watch.

Fala-se também do redesenho que algumas aplicações vão sofrer, como a app Saúde e a Carteira, duas aplicações nativas que já não têm um facelift há algum tempo. Este conceito mostra as novas características de design divulgadas para estas duas aplicações.

iOS 17: Novos mockups do design da app Saúde e Carteira

O utilizador do Twitter @analyst941 parece ter uma visão direta do que acontece nos meandros de desenvolvimento da Apple para o iOS 17.

Na verdade, estas imagens agora partilhadas poderão corresponder mesmo a fugas de informação (e sabemos que todos os anos acontecem estas fugas).

Eventualmente soube de alguns pormenores, poderá ter tido conhecimento da linha de design da Apple para o iOS 17 e publicou duas renderizações com os novos recursos que viu nas apps Saúde e Carteira.

Carteira

Começamos pela app Carteira. Esta permite-nos guardar todo o tipo de cartões de crédito, bilhetes de avião, bilhetes de concertos, de vários meios de transporte, etc.

No novo design, poderemos deslizar para baixo a partir de qualquer lugar para pesquisar toda a aplicação, serão incluídos separadores para classificar todos os cartões e bilhetes, e a ferramenta Apple Cash Savings terá também uma secção específica.

Por último, foi adicionado um novo botão denominado "Todas as transações", com o qual é possível aceder a todas as transações efetuadas com os cartões registados no Apple Pay.

Saúde

A aplicação Saúde é responsável por analisar a nossa condição física graças aos dados introduzidos automaticamente com o Apple Watch ou por aplicações externas quando adicionamos exercícios (e mesmo por introdução manual).

Aparentemente, o ecrã principal com os dados favoritos receberá um novo design e é isso que se vê na imagem. No novo design é possível ver como se passa das linhas de conteúdo do iOS 16 para as caixas maiores.

No interior de cada uma das caixas serão incluídos gráficos, dados e números grandes para podermos resumir a informação e expandi-la premindo sobre ela.

Além disso, com a migração desta app também para iPad e Mac, haverá alguns ajustes para ficar com o look&feel em todas as novas plataformas.