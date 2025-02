Há uma mensagem “escondida” nos wallpapers oficiais do iPhone 16

A Apple gosta, de vez em quando, de deixar algumas pistas, de deixar indícios de que aquilo não é só aquilo. Lembram-se da hora 9:41 que figura sempre nos iPhones? Sabe a razão? Bom, agora alguém descobriu que os wallpapers oficiais do iPhone 16 tem uma mensagem escondida. Venha daí que contamos tudo.

Wallpapers do iPhone 16 dão pistas

Quem deu conta desta mensagem interessante foi John Grube, do site Daring Fireball. De facto, cada iPhone atual tem o seu próprio wallpaper e, ao que parece, há uma divertida mensagem oculta nos wallpapers oficiais do iPhone 16.

Embora não seja óbvio quando se vê um dos modelos isoladamente, torna-se muito mais fácil de detetar quando se vê três deles lado a lado na ferramenta de comparação no site da Apple.

Segundo Gruber, o wallpaper representa, na realidade, as lentes das câmaras presentes em cada modelo.

Repare num toque inteligente: Os "papéis de parede" predefinidos da Apple para cada telefone sugerem subtilmente quantas lentes de câmara têm.

Sim, isto é apenas pela curiosidade, mas pode dar-nos, quiçá, no futuro, alguma pista. Aliás, já vimos isso no passado com outras coisas divertidas que a empresa gosta de incluir de vez em quando. São os coloquialmente conhecidos “easter eggs” - coisas que só aparecem em determinadas circunstâncias. Aliás, aparece até no dia em que o iPhone é apresentado.

Está à vista de todos, basta interpretar

Sim, é verdade. Este é um pouco diferente, na medida em que o segredo está escondido à vista de todos.

Falando das lentes da câmara, Gruber mediu as espessuras dos três modelos em três pontos diferentes, sendo que o iPhone 16e é o único que não tem um módulo de câmara elevado - aquilo a que Gruber se refere usando o termo geológico mesa, referindo-se a uma montanha de topo plano ou caraterística elevada.

Não só o 16e omite completamente a mesa, como a espessura de toda a câmara, desde a lente até ao ecrã frontal, é inferior à espessura do iPhone 16 e do iPhone 16 Pro nas suas mesas, mesmo sem incluir as lentes.

Dado que isto dá à câmara e a toda a parte traseira do telefone um aspeto muito mais minimalista, é um pouco surpreendente que não se espere que a Apple adote esta abordagem com o iPhone 17 Air - em vez disso, esperamos uma barra totalmente elevada.

Já agora, sabe por que razão a hora nos iPhones e iPads é sempre 9:41?

Os iPhones mostram sempre 9:41 nos materiais promocionais porque foi a hora em que Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone, a 9 de janeiro de 2007, durante a Macworld Conference.

A Apple planeia os eventos de lançamento para que o momento exato em que o novo produto é revelado no ecrã aconteça por volta dos 40 minutos após o início da apresentação. Para que o relógio do iPhone na imagem corresponda ao horário real do evento, a Apple definiu 9:41 como o padrão.

Inicialmente, nos materiais promocionais do primeiro iPhone, a hora era 9:42, porque foi esse o momento exato em que Steve Jobs revelou o dispositivo. Mais tarde, com o lançamento do iPad em 2010, a Apple ajustou para 9:41, e esse horário mantém-se desde então.