Evento da Apple “Peek Performance” dia 8 de março. O que vem aí?

Já está há muito tempo à espera de novidades da Apple? Pois bem, a empresa de Cupertino anunciou hoje que irá realizar um evento dia 8 de março, o qual batizou de "Peek Performance".

Tal como aconteceu em 2021, o evento será apenas online, com transmissão do Steve Jobs Theater no Apple Park.

Apple: Vem aí o novo iPhone SE, iPad Air e um Mac?

O Steve Jobs Theater será o palco de Tim Cook para dar a conhecer o futuro próximo do mercado da Apple. Assim como no evento de 2021, o primeiro evento da Apple em 2022 continuará em modo totalmente digital devido à atual crise de saúde pública.

Como sempre, do lado da Apple quase ou nada se sabe. No entanto, há sempre alguns rumores sobre o que podemos esperar no evento de 8 de março. Espera-se que a Apple anuncie a versão de próxima geração do iPhone SE, um iPad Air renovado e pelo menos um Mac com um chip de silício da Apple, que pode ser o Mac mini, o MacBook Pro de 13 polegadas ou ambos.

Tal como referimos aqui, o novo iPhone SE deverá ser o próximo smartphone a ser apresentado pela Apple. Este deverá mudar muito do que a marca tem já no mercado e renovar-se com novos argumentos, em especial no hardware e algumas novas tecnologias.

Uma informação recente veio revelar que o iPhone SE 3 pode rondar o patamar dos 300 dólares, um valor se que coloca abaixo dos 390 dólares do modelo de 2020. O iPhone SE de terceira geração será semelhante ao modelo de segunda geração e não são esperadas alterações de design. Continuará a apresentar molduras grossas e um botão Touch ID Home, mas deverá incluit um chip atualizado da série A, provavelmente o A15. Quase de certeza que terá conectividade 5G.

(em atualização)