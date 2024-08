Em breve vai poder apagar apps da Apple do iOS e mudar as que usa como padrão

Fruto das novas regras da União Europeia, o iOS tem mudado muito. A Apple viu-se obrigada a mudar o sistema do iPhone e dar aos utilizadores uma liberdade maior, que não existia. A gigante americana anunciou agora mais um passo e em breve será possível apagar apps da Apple e mudar as que são usadas por padrão.

Em breve poderá apagar apps da Apple do iOS

A Apple anunciou alterações significativas nas atualizações do iOS e do iPadOS 18, previstas para serem lançadas até ao final deste ano para os utilizadores da União Europeia (UE). Estas atualizações darão aos utilizadores da UE a capacidade de eliminar determinadas aplicações padrão nos seus dispositivos e fazer mais alterações nas aplicações padrão.

Os utilizadores poderão em breve remover aplicações como a App Store, Mensagens, Fotografias, Câmara e Safari dos seus dispositivos. No entanto, as aplicações Definições e Telefone permanecerão indeléveis. A Apple afirmou que estas alterações são feitas para cumprir os regulamentos da Lei dos Mercados Digitais (DMA) da UE.

A Apple prevê criar um espaço especial nos iPhones para facilitar aos utilizadores a alteração das aplicações iOS padrão. Esta mudança permitirá aos utilizadores gerir mais facilmente opções padrão, como navegadores, clientes de e-mail, aplicações de loja e programas NFC.

Poderá mudar as que usa como padrão no iPhone

As atualizações do iOS e do iPadOS, esperadas ainda este ano, também permitirão aos utilizadores gerir as definições de padrão relacionadas com muitas apps. Falamos das chamadas telefónicas, mensagens, gestão de palavras-passe, bloqueio de chamadas indesejadas e layouts de teclado. Além disso, a Apple comprometeu-se a oferecer opções padrão para aplicações de navegação e tradução até à primavera de 2025.

Esta medida obrigatória da Apple é vista como um passo significativo no sentido de conceder mais liberdade aos utilizadores da UE e de cumprir as pressões regulamentares. Estas alterações proporcionarão aos utilizadores um maior controlo sobre a personalização dos seus dispositivos e oferecerão uma flexibilidade notável no ecossistema fechado da Apple.

Com esta alteração, que muitos esperavam há vários anos, a Apple abre mais o iOS e dá liberdade aos utilizadores. A prova disso foi já dada com a chegada das lojas externas de aplicações, ainda que tenha sido uma imposição da UE.