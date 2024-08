WhatsApp vai permitir que mude totalmente as cores da sua interface

A personalização sempre foi um tema importante para os utilizadores do WhatsApp. É uma das razões para serem usadas apps não oficiais e que por vezes trazem problemas grandes. Esse desejo de mudança poderá estar mais perto de ser oferecido, com uma novidade que está agora a ser desenvolvida.

Se a mudança de cor da aplicação WhatsApp no ​​iOS gerou polémica, para quem continua pouco interessado na cor verde da interface, em breve poderá personalizá-la totalmente. É uma das maiores propostas dos últimos anos, que traz um toque visual e de design a esta app de conversas tão usada na Internet.

Atualmente, o WhatsApp tem algumas limitações na escolha de um tema e simplesmente segue o que é o padrão de muitas outras aplicações: escuro, claro e sistema. O verde é o destaque, tanto para os temas claros como para os escuros.

A mudança parece estar a caminho, segundo a WaBetainfo um dos seus habituais leaks das versões beta da aplicação de chat. O relatório tem que ver com a possibilidade de personalizar ambos os temas e ainda com a possibilidade de alterar o tom das cores utilizadas na app para criar um toque muito personalizado e único à experiência visual.

E o melhor de tudo é que pode ser visto nas imagens reveladas como será o destaque focado na cor. Por exemplo, no tema claro por defeito a cor verde será substituída pelo preto, enquanto no tema escuro a cor primária seria o branco para oferecer melhor contraste e melhorar a legibilidade.

O mais esperado, segundo o WaBetaInfo, ainda não está disponível na app. Falamos da possibilidade de usar branco, rosa, roxo ou azul como cores adicionais ao verde e preto. Estas ainda não surgem no que é possível ver na versão beta do Android onde surgiram as funções de personalização do WhatsApp.

Espera-se que no próximo desenvolvimento numa nova versão apareçam mais opções de cores e assim o aspeto visual da aplicação possa ser quase radicalmente alterado. Há outro aspeto interessante relacionado com a cor: apareceu uma versão beta anterior que permitiria alterar a cor dos balões do conversa. Isso mostra que a mudança será mesmo total.