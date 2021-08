É fã de música clássica? Fique atento ao Apple Music, há novidades a chegar

O serviço Apple Music não sendo o maior do segmento, é bastante robusto e com uma oferta vasta em conteúdos. Agora surge a informação de que, muito em breve, serão trazidas melhorias substanciais ao serviço, principalmente para os amantes de música clássica.

A empresa liderada por Tim Cook acabou de anunciar a compra do serviço de streaming Primephonic e garante que uma experiência melhorada de música clássica está prestes a chegar ao Apple Music.

Apple quer oferecer uma experiência de música clássica melhorada

A Apple quer que o seu serviço de streaming de música seja cada vez mais completo e a música clássica está como uma das prioridades. Assim, acabou de anunciar a aquisição de um outro serviço renomado no estilo, o Primephonic.

O Primephonic é um serviço especializado em streaming do género clássico e o Apple Music irá incorporar as suas funcionalidades e listas de reprodução.

Segundo a Apple, o resultado será

uma experiência de música clássica significativamente melhorada.

Mas esta não é a única novidade relacionada. Segundo se pode ler, haverá também uma aplicação dedicada ao estilo clássico independente do Apple Music, que será lançado no decorrer do próximo ano. Junto a esta informação, a empresa garante que será utilizada a interface clássica do Primephonic.

A empresa da maçã diz que as listas de reprodução e "conteúdo de áudio exclusivo" da Primephonic serão os primeiros a serem integrados ao Apple Music. No futuro, serão adicionados “os melhores recursos do Primephonic, incluindo recursos de navegação e pesquisa por compositor e por repertório, mostrará de forma detalhada os metadados de música clássica, além de novos recursos e benefícios”.

O que acontece ao Primephonic e aos utilizadores

A partir do anúncio da Apple, o serviço deixou de aceitar o registo de novos clientes. Além disso, o que é conhecido hoje, será encerrado a 7 de setembro, dando então início oficial à nova Era Apple.

A startup por detrás da Primephonic, lançada há três anos, veio afirmar que este negócio pretende agora alcançar mais ouvintes de música clássica, principalmente aquelas pessoas que gostam de misturar vários estilos de música. Algo que neste serviço não encontrariam de todo.